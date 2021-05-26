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老牛上樹學鋼琴

李喜麗

雖然我曾學過鋼琴，但我現在已完全忘了怎麼彈。我學鋼琴時年方二十四、五，正當青春年華。「無論多少歲開始都不算遲！」還聽說有年過七十的老太太學畫畫成功而世界聞名呢！多麼勵志！

讀大學時，學校的鋼琴課零基礎的學生都能報名，一個星期一節課，一個學期十節課，交一百五十美元學費就能學。不就是買兩條連衣裙的錢嗎？費用比市面的鋼琴課便宜多了！小時候啥才藝也沒學過的我動心了，這不就是讓我補課追夢、填補遺憾的大好機會嗎？朋友還鼓勵我，數學好的人一般音樂也學得好，我當時主修數學，學鋼琴應該沒什麼難度。我馬上報名繳費。

第一個學期的入門課比較簡單，特別是單手彈的基礎階段，感覺還挺容易的。我每天勤奮練琴，輕鬆跟上老師的步伐，小菜一碟！第一個學期結束，全體學生公開演出，我彈了一首《致愛麗絲》，零出錯順利完成。鋼琴老師還特別介紹：「這位同學只學了一個學期就彈得這麼好，真不錯！」我心裡喜孜孜的。

第二個學期，練習的曲子開始加大難度，需要左右（手）開弓，我還勉強跟得上；到了第三個學期，除了用手彈，還要加上用腳踩踏板。我這個人手腳不協調，反應又慢，凡是手腳並用的事都做得不好，比如打電子遊戲我就打不好，頭腦反應不過來，手總是慢幾拍，心理壓力特別大。

彈鋼琴要加上踩腳踏板，讓我覺得像是在學開車，一想到學開車我就緊張，心慌意亂，覺得完全超出了我所能應付的範圍，雖然彈得沒有斷斷續續，但也做不到百分百流暢，更不可能做到行雲流水。每個星期我花更多的時間練琴，待在琴房練得天昏地暗，練琴的時間已經超過了我做其他全部功課時間的總和，但就像堵在一個瓶頸，我還是彈不好，沒有進步。彈琴對我來講不再是享受，已成一個負擔，毫無樂趣可言。

三個學期後，我知難而退，放棄了再學彈鋼琴。「老牛上樹」學鋼琴，以「老牛」的力不從心告終。我安慰自己：「已經嘗試過，我盡了我的能力，我不遺憾！」

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