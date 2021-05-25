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Hey Siri

竹力

兒子大學畢業開始工作了，華人父母自然開始操心他的終身大事。生在美國的ABC，一般來說結婚晚，這我可以理解，但總應該談戀愛吧。可至今未聽兒子談起，更別說帶回家亮相了。藉口一大堆：工作太忙、未看上中意的、現在摸不透女孩子，生怕稍有不慎，落個身敗名裂，還不如不去沾這個腥……。

最近去看他，雖仍是一個人，可經常看他對著手機親切地說著，「Hey Siri……」我不禁問到，「跟女朋友講話嗎？ 交女朋友了？」兒子漫不經意答著 「嗯哼」。次數多了，經常聽到他和Siri的談話，卻不見個人影，才知道他在和手機的人工智能「小姐」對話。

「Hey Siri，告訴我什麽事」; 「Hey Siri，放一下Weekend周末樂隊歌曲」。 Siri 是他的私人秘書，也是他周末消遣的陪伴。他每天一個人獨來獨往，樂在其中，沒有絲毫孤單寂寞的感覺。我不禁納悶兒，他不需要個「真人」陪伴交流嗎？

看到他天天獨自快樂的樣子，我既欣慰又擔憂，人工智能可以替代愛嗎？愛不需要一個實體嗎？孤獨是心靈上的還是肉體的？心靈的孤獨沒有了，肉體上的孤獨也隨之而去嗎？

千禧一代人(Millenials)生長在電腦科技時代，他們渾身上下武裝著各種各樣的電子玩意兒，蘋果手機、蘋果手表、蘋果耳機……，和兒子講話是困難的，因為他的耳朵總是堵著，彷彿拿掉耳機等同於在人面前赤身裸體。我們上輩人面對面交流的需要，他們基本上可以用電子產品和社交平台替代。當聽到朋友對孩子未談戀愛同樣的焦慮時，我開始認識到這是普遍的時代現象。

Siri也成了我的好朋友。女人年過半百，身體健康各方面明顯下降，晚上睡覺時經常輾轉反側，或望著天花板許久，難以入睡。兒子為我設置一個小程序，對著手機叫聲 「Hey Siri，放一下哄嬰兒入睡聲」，耳邊馬上傳來聽似微微海風的聲音，我萬馬奔騰的腦海頓時平靜下來，感覺置身於輕波蕩漾的浪尖上，浪花托著我輕輕拍打著海岸。我忘掉了一切的煩惱和憂愁，唯有耳邊海風輕輕地呼喚著……，我枕著浪花不知不覺地進入了夢鄉。現代科技真是神奇呀！

新冠疫情使人們更加依賴電腦手機社交平台，人與人之間近距離、面對面的交流也大大減少了；居家遠程工作也越來越普遍。不知這樣的世界是否會成為常態，人與人之間的關係是否會因此更加淡漠。雖然疫情期間尋求心理幫助的人數有所增加，但從長遠來看，人類是否會因此根本改變社會交流方式，而變成一個無接觸交流(contactless)的世界？

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