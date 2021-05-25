概天生對外語沒有天賦，英文對我而言，總覺得隔了一層紗，摸不著邊；讀英文文章沒感覺，不親切；除了單字要查，文法要背，動詞還要分不同的時態；不像中文簡單明瞭，動詞沒有時態變化，用起來很方便。從初中到高中，我對英文興趣缺缺，唸英文純為應付考試。

上大學後唯一必修的英文課是大一英語聽力，一學期下來，不知學到什麼，迷迷糊糊地混過去了。雖然不再上英文課，但所有理工課程都用原文課本，這才體會到英文的重要性。

服完兵役，申請研究所留學美國 。在準備托福和GRE時才發現，六年的初高中英文加上大學四年唸原文書，似乎一點用都沒有，托福模擬考試成績低得連自己都臉紅，我痛定思痛地努力研讀，終於申請到入學許可赴美留學。

生平第一次搭機出國，飛機在芝加哥降落，在出口處詢問去紐約 在哪裡轉機？

服務人員順手指著說「Gate 6」，我沒聽懂，服務人員又說了一次，指了指方向，我仍舊茫然不知所云，這次服務人員拿出一張紙，畫了一個「6」，我才恍然大悟，哦，六號機門。

當時耳朵聽見了，腦袋卻完全沒有接上缐，聽不懂對方在說什麼。我這才發現即使托福考試過了關，我的英文水平還差得遠呢！

學校開學了，教授上課都聽不懂，只能一味地抄黑板，回宿舍後就抱著筆記猛K，這樣的日子熬了半年才稍有改善。

系裡規定，研究生必須選修一門課叫「學術研討會」，由研究生輪流上台報告硏究成果。從小到大，沒有用英文演講的經驗；我花了整整一個星期準備，反覆練習，講演的綱要都背下來了。

大日子終於來臨，在指導教授的介紹之後，我深呼吸了一口氣，勇敢地走上講台，可是一轉身面對課堂裡的聽眾時，我突然手腳直冒冷汗，腦筋一片空白，舌頭打結，一句英文都說不出來；我望著手裡的卡片，上面的字已模糊一片，不知道從哪裡開始。那天演講是如何結束的，我已不記得了。

研討會結束後，指導教授請我去他的辦公室；我心想，糟了，這門課要重修了。沒想到教授對我沒有半點責備，倒是滿滿鼓勵：「英語是你的第二國語言，我相信你已盡了最大的努力，不要灰心。告訴你一個演講的訣竅，把台下的聽眾都視為海邊的石頭，石頭聽到海浪的呼嘯，卻不明白海浪為何呼嘯；在會議室裡，你是唯一的人，最了解你在講什麼，其他人都是半知半解，就如海邊的石頭一樣；你應該有足夠信心和勇氣去面對台下的聽眾，不用緊張，繼續努力，你一定會勝過今天的難處！」教授的一番話有如醍醐灌頂，豁然開朗，讓我終身受益。

從此以後，學術研討會對我而言不再是一個重擔，往後找工作面試、學術論文發表、帶領研發團隊完成硏究計畫等等，也都遵此原則，輕而易舉完成任務。

剛來美國時，英語聽力極差，不敢與人交談，怕接電話；工作多年後，聽力雖然進步了，可是卻突破不了一個盲點：與印度 同事交談，我聽不懂他們的英文。在公司裡每個月我都要主持全球產品研發會議，歐洲同事一說話，我尚可半猜半聽與他們交談；然而印度同事一開口，我就傻眼了，完全搞不清楚他們在說什麼。如果大家一起熱烈發言，那我只好靜坐一旁，點頭微笑，「同意」大家所言。

在這其中，我發現老美同事卻能與他們對答如流，暢談無阻。我深深體會到，聽力是英文中最難學好的一部分。

我的破英文陪我在美國工作了三十餘年，走過無數的高山低谷，幸運地完滿做到退休，此時此刻，我的心情是無比輕鬆美好。