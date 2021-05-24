每年密西根的漫長寒冬，都是被報春的群鳥啁啾而宣告結束的。今年三月初，我家四周照例飛來各種鳥類，牠們羽色斑斕，模樣可愛，叫聲悅耳，為我們帶來春天的愉悅。

不過今年出了怪事。有一隻棕黑色鳥不知何故，老是向我家廚房水池上方的玻璃窗衝過來，只要是晴天，無論早晚牠都會出現，先是棲息在窗外的歐洲榆樹枝頭，再歪頭一瞄，迅即張開雙翅撲了過來，用牠的尖喙啄擊幾下玻璃窗框，然後飛走。幸好這窗框是金屬製，還不至於被鳥嘴啄幾下就戳破；還好這鳥不是直接啄擊玻璃，否則這普通玻璃遲早會被戳個洞。

起初當我走近水池，窗外那鳥似被驚嚇，頃刻便飛離枝頭。後來牠似乎不怕人了，就在我低頭洗碗時，牠會撞向窗框，然後從容飛走，有時還把幾滴排泄物拋灑於玻璃窗，像是到此一遊的紀念品，你說氣人不？

後來我想出一個辦法，就是在牠習慣棲息的幾枝樹杈套上大小不等的各色塑料圓盒，因為盒底光滑又堅固，又都是斜掛著，可能鳥的尖彎腳爪無法抓住這平滑的盒底，無法棲息，就會悻悻飛離。

以後的兩天裡，那鳥果然沒再出現，也許牠曾來過，但因抓不住塑料圓盒底而飛走。

正當我得意高興，某日牠又來了，只見牠的尖彎腳爪略微伸展，仍然牢牢地抓住平滑的盒底，站穩後就衝向玻璃窗，又啄擊那金屬窗框幾下，然後就在我眼前大模大樣飛走，那盒底還沾著污穢的鳥糞呢！

誰說人定勝天，連鳥都勝不了，這下我傻眼了。還是聽天由命吧，或者換個思路：既然那鳥沒有毀壞玻璃窗，就讓牠每天來訪問，表演一下啄窗技術，不也很有趣嗎？

但疑問還在：為何往年從來不見這種鳥？為何此鳥要反覆啄窗？我妻將此問題谷歌 了一下，果然事出有因，據谷歌說，那是一種雄鳥，牠一向把某個樹木空間視為自己獨霸的地盤，如有同類侵入，牠就會奮力驅逐。站在樹枝上的牠，往往把玻璃窗反映的牠自己的身影當成了侵略者，所以不斷啄擊之。

雖然鳥類學家有此解釋，但我還有疑問：既然那種雄鳥誤把玻璃窗反映的自己影像當成敵人，那麼牠應該直接瞄準玻璃窗啄擊才對啊，怎麼會單單啄擊金屬窗框呢？這不是奇怪了嘛？

當我把那些掛在歐洲榆樹枝杈上的有礙觀瞻的大小塑料盒全部收走，準備長期觀賞鳥啄窗框的自然奇景之時，不料那鳥居然幾天沒來，是鳥間蒸發？或是疲而休整？抑或一病不起？總之又是待解之謎。