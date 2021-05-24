在台語中，阿媽是指祖母，但婆婆的家鄉話那是指母親。五年前父母相繼離世後心中落寞，但在短時間內忽然明白，長年來因常與阿媽聯繫的溫暖，所以我仍是個有母親的孩子。

近半世紀前就認識了當年的婆婆，那時她才四十三歲，印象中每次見面時，她總是穿戴整潔得體，又做一手好菜，訂婚後先生先出國，當我在教書後想吃頓道地江浙菜，只要一通電話：「阿媽，下課後來看你們。」坐趟公車後，五丶六樣好味就到口了。

來美後，用部分在學校餐廳打工的錢撥越洋電話一兩分鐘向她報平安，是那時的異鄉之樂。婆婆移民來美後，堅持不與我們同住，但常下班後我們直接去她家吃晚飯。印象深刻的是，有次下班後先生和我在車上為某件小事不高興，當時年輕氣盛，到了婆婆家門口，我不肯下車進屋，沒一會婆婆出來說剛才問過她兒子，且向我娓娓道來我們夫妻各有對的理由，經她解說後，我就高興地進屋吃晚飯了。這是我二十多歲時，從她身上學到的一份多專注於對方正面思維的功課。我們雖有不同的宗教，但她很尊重我的信仰，常到了主日她會早起督促我們穿戴整齊上教會。兩次回台參加阿奶和阿爸的葬禮，她都先對我們說不必拘禮，很令我感動。

後因兩位小叔留學後都回台做事、公婆又都返台，兩位小叔都成家，我也多了兩位弟妹，婆婆待我們三位媳婦一視同仁，都是用肯定語氣來溝通，所以三位妯娌從未有任何爭執。公公在七十多歲得帕金森氏症十二年後離世，這期間，婆婆領著看護悉心照顧，當時因老邁父母住在附近，有幾年我未回台灣 探望盡長媳之責，但我們的電話線卻從未斷過，她也常提醒我在美國 好好照顧自己父母，就等於回台照顧他倆一樣，所以不用常回台。婆婆至今仍打麻將，她的牌友與我們年紀相仿，難怪她非常了解下一輩的心情。

婆婆習慣獨立自在於台灣，仍是住在那近五十年前、我教書後想去吃她好味的老房子拆後重蓋的住屋。父母離世後，只要我回台北就住在阿媽家，如回娘家般自在，很佩服她無論早晚都梳理整整齊齊且衣飾得體。阿媽有驚人的記憶力，幾年前在台，有天三位媳婦飯後，一起喝茶嗑瓜子，聽她鉅細靡遺娓娓道來她和阿爸幼時認識，兩家一起到鄉下避難及之後戀愛結婚之點點滴滴，甚至十幾年前我們去哪家中西餐舘，兒子媳婦、孫輩點的菜色她仍記得。她洞察力驚人，有次我父母及我們一家四口出門，大夥對看笑了起來，每人都穿著阿媽買或寄來的衣鞋。

因美國疫情 緊張已一年多未回台，居家中每天很期待的就是晚上七點鐘左右，我們和阿媽電話中敘敘親情。很幸運及感恩近七十歲的我還能天天有機會叫聲媽，在此祝福九十一歲樂善好施的阿媽安康快樂！