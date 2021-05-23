第九十三屆奧斯卡金像獎最佳導演，果如各方所預期的，由「無依之地」（Nomadland）趙婷勝出，她是繼李安之後第二位獲得奧斯卡最佳導演的華人。

在獲獎感言致詞中，她以「人之初，性本善」作為引子：她深信人性是善良的，期許人們堅守內心的善良，並相信他人的善意。短短不到兩分鐘的內容，簡潔有力、發人省思。

疫情 爆發以來已經超過一年了，在亞特蘭大市發生的仇恨亞裔 的槍擊濫殺案、及歧視亞裔的暴力事件，接二連三地在各地發生，導致人心惶惶，令人膽寒。

一位與我共事近三十年的白人朋友，在我們談及這些駭人聽聞的暴力事件之時，他問我可曾遭遇過種族歧視的言行？我告訴他，雖然我很幸運，未曾遇到任何類似的歧視經驗，然而我對仇視亞裔的言語及暴力行徑感到深惡痛絕。

多年來，我習於每日在住家附近的步道健走，經常見到不同種族的人來來往往，行走其間。疫情中唯一的不同之處是，大多數人在口罩 、帽子、太陽眼鏡的遮掩下，極不易分辨迎面走來的是何許人，因此數次打了招呼後，方才發現認錯人了；但卻也因為誤認，未料所得到的反應，竟是出其不意的友善。

於是我開始對戴口罩的識者或不識者，都一概點頭示善意。我發現點頭與遮掩在口罩內的微笑，是連結一體的，微笑經由臉部肌肉的牽動，傳達於眼神中，它的感染力遠超過我們的認知。

這半年多來，在充斥著仇視亞裔的氛圍下，身為亞裔，我所得到的善意回應，甚至比疫情以前不戴口罩的時候還要多。

我們不能因恐懼仇視而躲在家中，除了自己需要時時提高警覺之外，走路時自信地抬頭挺胸，保持距離，見迎面來人或騎腳踏車者，以點頭微笑的方式打招呼。我們以釋出善意為出發點，就算對方不回應也並無不當，但起碼不致於產生憎恨心，或甚至以暴力相對，這也算是低調的自衞方式。

在點頭微笑發出的善意中，我們已經駕馭了主動的友善立場，對方也意識到我們傳達的訊息，大多數的人是會相對以善回應的，有時候還牽引出對方簡短的禮貌問候，甚至一段意想不到的有趣對話。這是我在疫情期間切實的親身經驗。