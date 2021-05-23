古人向以路不拾遺為安寧社會的理想境界，其實路見遺物後彎腰撿起本無可厚非，關鍵看拾遺後如何處置。如據為己有顯然令人不屑，但如設法交還失主，完璧歸趙，理應讚揚和鼓勵，因為它會給失主帶來可望而不可求的欣喜結局。

我因長期在紐約 騎自行車上下班，無意中在路上碰到過多次拾遺機會，每次都盡力讓失物歸趙。俗語說，救人一命，勝造七級浮屠，而我每次拾遺和歸趙後，心中也會升騰起一種彷彿建造了一級或二級佛塔的感覺，大有與人為善，心滿意得的舒暢。

有一年六月底，適逢紐約公校學年最後一天，我下班後騎在雨後的街上，突見地面有個黑皮夾，周圍是散落一地的信用卡。我下車把受潮的物品一一撿起，到家後仔細檢查，發現皮夾內有駕駛證、醫療補助白卡，還有兩百多元現金。駕駛證上的主人是個華裔婦女，有地址，但無電話。

我相信主人一定很著急，偏偏次日我不再去校，於是就按地址給主人寫一信，請求聯繫。失主很快回覆，我們約好周末到我所在學校大門口見面送還。失主和丈夫那天一起開車到校門口取走了皮夾，千恩百謝，還刻意送上一張面值二十元的星巴克 禮品卡酬勞我。原來，女主那天去托兒所接其幼子，因為行色匆忙不慎把皮夾掉落。

時至今日，隨身攜巨款上街的人應不多見，能撿到鼓囊囊錢包的機會自然少而又少。然手機 卻演繹著不同的故事，路有手機的情況可謂屢見不鮮，應與手機的空前普及有關，似亦與有些機主的大意相聯。

我常見有人把手機放在淺淺的後褲袋裡，實在太容易滑落出來了，我這個自行車騎士拾手機之遺至少不下十次，其中還有最新潮的蘋果機，價值應該不菲。

對我來說，處理失機要比對付錢包簡單多了，只需馬上撥打手機中內存的任何號碼，請對方通知失主來領即可。遇到鎖碼的手機，我也會稍候勿躁，焦急的失主一般過不久就會用其他途經撥打自己的專用寵機，尋求聯繫。

有趣的是，感恩的失主前來招領時通常會攜帶禮物，執意要你收下，以表謝心。有一次，一個麵包坊老闆給我帶來一大袋剛出爐的香噴噴烤麵包，還說，「你如吃不了，可以給你的同事們吃。」

另一個失主是個理髮店老闆，他的答謝方法頗為別致，允諾我以後可到他的店裡免費理髮，大概就是遠古時的以物易物吧！我感謝他的好意，但我不會真的就去理髮，白占人家的便宜。

雖說我們每個人理應妥善保管好自己的物品，但事與願違的事總會發生，誰都有過丟失心愛之物的懊惱，要不怎麽說防不勝防呢？

從將心比心的角度講，倘若碰巧有機會撿到路上遺物，那怕價值連城也不應據為己有，否則於心何安？最佳處理辦法就是千方百計找到失主，完璧歸趙，給失主送上失而復得的驚喜，同時也給自己帶來心靈深處的欣慰。

我也曾受惠於拾遺與歸趙，我遺失的駕駛證就曾被人從郵局寄回來過，所以你幫了別人難說不會幫了你自己。還是古人說得好，勿以善小而不為，只要我還有拾遺的機會，我會一如既往地俯身撿起，再大力設法物歸原主，讓對方喜出望外，使自己心安理得。