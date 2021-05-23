小時候的我體弱多病，身體素質非常不好，每次上體育課，成績總是落後別的同學。我天生不喜愛鍛鍊，對於跑步、打球等都沒有興趣，導致體育課成績很差，每學期的五項達標考試是我最煩惱的時候，短跑考試，跑了一次又一次，最後老師瞟了碼表一眼，就讓我過了；鉛球扔了一次又一次，怎麼使勁都扔不過線，最後勉強過了及格線。

五項達標考試分別是短跑、長跑、跳遠、仰臥起坐和鉛球，我幾乎每項都要補考，尤其是八百米長跑，我總是全班最後一名。每次考試，在廣闊的操場上、眾目睽睽之下，我遠遠地落後其他同學，非常尷尬。為了揚眉吐氣，我下定決心每天練習跑步，在畢業前的最後一次考試不再做最後一名。於是我每天早早起床，在操場上練習跑步，傍晚時分又獨自一人在操場上練習跑步，刻苦鍛鍊，風雨無阻。

考試的那天到了，我信心滿滿，這次可以揚眉吐氣了！沒想到一開跑，同學們就如箭離弦一樣迅速地往前衝。我氣喘吁吁地跑了六百米，看到所有同學都到了終點，而我還在艱難地前行，不禁非常難過，幾個月的努力如竹籃打水一場空。當我沮喪地跑到終點的時候，幾個同學跑過來安慰我：成績很好！後來我才知道，原來我們班的同學和我一樣也經常練習跑步，所以成績是年級中最好的，難怪我又跑了最後一名。

後來上了大學，我依舊是體育課的差等生，五項達標考試仍然是我最頭疼的考試。不過我逐漸轉變了觀念：考試只是一種手段，重要的是身體健康。於是我更積極參與體育鍛鍊，不再懼怕考試。

大學的最後一個學期，體育老師要求我們每個人選擇一個項目作為年終考試，有的同學選打球，有的同學選跑步，五花八門。我想起了小時候學過一段時間的健美操，雖然沒有系統地學習，也忘記了很多動作，但我想挑戰這個項目，於是就向老師報名跳健美操。對於這個年終考試，老師要求每個學生都要努力準備，並且宣布：考試很嚴格，評分很嚴謹。

雖然我天生體質差，但是有很棒的音樂細胞和韻律感，對跳舞也很感興趣。我琢磨著健美操的每一個動作和每一個音樂節拍，一步一步地練習，每一個動作和每一節拍都力求完美配合。每天下課，我都在宿舍裡研究和練習健美操，周末回家也不斷地練習。考試那一天，在老師和同學面前，音樂響起，我聞樂起舞，一節一拍，快速旋轉，完美無瑕地完成了整套健美操的表演，同學們拍手驚呼，老師也露出驚訝的表情。那一年，我的體育課成績是A，成為體育課的優等生。

我們的生活並不容易，在學習和工作中常常技不如人；我們不斷地努力，卻還是遠遠地落後別人，但是那有什麼關係？我們要有恆心和自信心，相信我們是有某項天賦的。著名詩人李白曾經寫過一句詩：「天生我材必有用，千金散盡還復來」。 在失意的時候，不必自憐自艾，也不要悲觀絕望，相信我們每個人都有獨特的天賦。當我們把鑽石上面的灰塵擦去的時候，鑽石就會顯露出灼灼的光輝。