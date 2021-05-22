「鶴髮童顏」，這是一句對年長者的恭維？還是我們垂暮之年時的一個理想外型？頂上青絲變白髮，你究竟有多介懷？

四十幾歲時期，出門跟老朋友聚會之前，我一定要拔掉一眼看得到的白頭髮。我大概是朋友群中少數還未開始染髮的，她們有的三十多歲開始走上染髮之路，一路走呀走，現在是走上不歸路了，因此當她們看到我頭髮的狀況，都會不約而同以過來人的經驗勸誡我：「再忍耐一下，你還沒有到非染不可的地步。」有的直接警告我說：「千萬別開始第一次，接著就有無數次，從此以後就會跌入萬劫不復的深淵了！」

也許大家都曾經請小孩來幫忙拔白頭髮，以便讓他們有機會掙點零用錢。我隨時會召喚孩子們給我服務，但不會付給他們半毛錢，他們要是真的敢跟我要錢，我就會開出他們當天三餐伙食費、住宿費、司機費、保母費的帳單 。

兒子漸漸長大，他終於也找到「治」我的方法，起初他會表現得很用心地拔，拔了幾根，就開始亂撥我的頭髮；他雙手忙著，嘴上也不閒著，「噢！媽媽頭上實在太多太多白髮了！」「你真的要我繼續勞動嗎？再拔下去就可能有個小洞在頭皮上了，怎麼辦？」我下意識動作一定是喊停，趕快走到窗邊對準化妝鏡檢視頭皮。就在我忙活之際，小子開溜了！路過的老公被抓來確認我頭頂是否白髮叢生了？不愧是我兒子的老子，他直接一把摟住我，往我頭頂親了一下，「幾根白髮不影響我老婆的美麗，別看了。」我只好放過這對油腔滑調的父子。

年過半百後，開始要認真學習接受自己變老的真實樣子，不想讓我的髮色定義我的青春，也不想被社會的標準控制。已經到了頭髮該白的年齡，遮遮掩掩也沒什麼意義，就讓白髮自由生長吧！

奧黛莉赫本曾經說過：「一個女人的美麗隨著歲月而增長，優雅是唯一不會褪色的美。」可事實是，老去這件事一點也不優雅。女人開始衰老，最明顯的變化就是皮膚失去彈性，皺紋增加，任何保養品和化妝品都無法令人回春；脫髮白髮的情況也許同時發生了，加上新陳代謝緩慢下來，油脂總是堆積在錯的部位。除了外貌帶來的變化，還有外表看不見的器官退化問題浮現。我們每一天在變老的哪一個過程是優雅的？我們是如此無能為力。

「優雅地變老」，我希望「優雅」的定義由自己來定，它跟外表無關，更多是在於心態。只要能夠接納自己當下的樣子，內心保持對生活的熱情，身心健康，怡然自得，就可以打造自己專屬的「優雅品牌」。要相信，不管在人生的哪一個周期我都是最美麗的，與青春、年輕沒有必然的關係，皺皮白髮都能保持一份從容睿智，那就是優雅。

如果有一天，你看到我頭頂灰白夾雜之色平靜地出現在你面前，你就知道，我為自己打的預防針奏效了。來吧歲月！我準備好了。