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台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

竹林深處

朝燕兒

春色滿園，柳絲依依；輕靈、夢幻、綺麗的溫暖四月天。柳煙花霧，何其令人怡情陶醉和賞心悅目。

拂曉之晨，朝霧融融，輕輕盈盈地罩住大地，朦朦朧朧、氤氤氳氲，繚繞於竹蘆以及山林遍野之間。這幅美妙的風景似是詩中畫，亦似畫中題了詩，是實境？是夢境？飄渺的霧靄縈繞在屋前屋後，這座竹蘆是我最珍愛的佳作，是我安身養老之處，是實現年輕到老堅定不移的理想。

追憶往昔，少女情懷總是「詩」的年輕時代，對自己一份堅定不移的承諾，半個世紀以來，告訴自己，當古稀之年即將來臨之前，堅持要尋找一處安度晚年生活的地方。這個願望是有竹林、松樹、梅花之處，而現在所居住的竹蘆就是被松林、修竹、梅花、櫻花團團圈住，此夢在數年前成真了。此生度過多少滄桑歲月，淺嚐了生活的風雨，在這垂暮之年能有這樣靜謐甘甜的時光，來聽聽蒼松絮語，閒看庭前花開花落，竹影婆娑的雅興。

竹蘆很小，它有「歲寒三友」外加櫻花樹，甜蜜且溫柔環抱著，是充滿浪漫氣息，詩意盎然，既可愛又雅緻的小屋，在這山上蓋一座用竹子建造的小屋，因此我將之取名為「竹蘆」。

所有家具都是這些年來一點一滴的心血，自個兒慢慢地打造而成。上網學習如何用竹子製造竹籃、竹床、竹椅、竹桌兩張，一張桌子是用來讀書用的，另一張桌子是為用餐時而準備的。看到這些用竹子做的用品，很高興在這古稀之年，尚能耐心地、慢慢地，一點一滴展現自己的潛能，也是因為極為愛竹之心，才能激勵自己更加努力去實現目標和夢想。遠離塵囂、大膽地面對居住山林野外之挑戰，頗有陶淵明筆下，歸隱山居、田園之樂。

生活盡興，不負韶華，紅麈陌上，照亮心靈世界的是能夠看到自己發揮極致的潛能和力量，努力去實現目標和夢想，帶給自己些些許許的驚喜和清歡。

一直在儆醒著自己多多珍惜餘年的歲月，從容、淡定，平靜愉悅，怡然自得地歸隱田園生活，善用時間多讀書。古云：少而好學，如日出之陽；壯而好學，如日中之光；老而好學，如秉燭之明，活到老學到老矣。

年齡雖在疊加，歳月這個「字眼」只不過是象徵著春去秋來在輪替的蹤影而已；心若年輕，會忘記歲數在增長，餘生珍貴，已經浪費不起寶貴的時間了。生命如歌，珍愛餘年，全力以赴，努力去完成實現夢想和願望。

昔日少年，今日老；赤子之心不可少。願與朋友們共勉！

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