去年二月新冠爆發之初，先生和部分的美國 人一樣，並沒有很認真看待，認為這病毒有可能就像是二○○二年的 SARS一樣，來得急去得快，很快就會自己消失。

四月份時，美國進入緊急狀態，許多州開始提醒民眾注意防範措施，包括勤洗手、消毒、戴口罩 等，先生淡然處之，我有些坐不住了，去超市購物看到口罩，馬上買了兩盒，我說：「戴上口罩，不僅是保護自己，也保護他人」，可是先生不願意戴，他的理由是：「不要擔心，我們奧瑪哈這邊地大人稀，情況沒有那麼嚴重」，他的頑固讓我很生氣。

四月下旬，我們去運動的YMCA為了避免群聚感染，宣布暫時關閉，這代表疫情嚴重，先生這才同意出門戴口罩。

十一月份的時候，住在南卡羅萊納州的繼女凱恩經過檢測 發現染疫，孫女、女婿倒是沒事，女兒頭痛、腰痠背痛，發低燒、全身無力，每天幾乎昏睡十二個小時，醫生並沒有開藥方，只囑咐回家休息，吃些止痛藥片，居家隔離。這麼一來，她老爸嚇壞了，每天電話、短信關心。

不久，外孫女也不舒服，沒有胃口，有點發燒，接著確診，不過醫生也沒有開藥，可能因為年輕，三天就沒事了，女兒則拖了近一個月才好轉。

「福無雙至，禍不單行」，今年一月中旬左右，住在亞特蘭大的繼子安東尼和兒媳米洋，兩人常感覺異常疲倦，有些輕微咳嗽，安東尼發低燒、頭痛、肩背痛，渾身無力，米洋則失去嗅覺和味覺，經過檢測，雙雙確診，先生每天為他們禱告，我也緊張得寢食難安，如坐針氈。

兒子他們的狀況比女兒嚴重，醫生開了一些藥，囑咐居家隔離，第二天他們向公司請假，進行隔離。十五天後，兒子回去上班，目前已痊癒，兒媳休息了三個禮拜，檢測呈陰性反應才回去上班，但現在留下了一些後遺症：「食不知味」，經過這些切身感受，先生才以很認真態度看待疫情，不再抗拒口罩。

上個月的一天我去郵局辦事，看到走進來一個年輕的女子，一隻手上提著一個嬰兒提籃，背上背著嬰兒用品包，另一隻手捂住口鼻，後面跟著一個活潑可愛的三、四歲的小女孩，看情形似乎是走進郵局後才發現忘了戴口罩，只得暫時用手遮臉；旁邊的客人看到她有些狼狽的樣子，沒有人開口指責或是加以怪罪，我在旁看到有些不忍，忽然想到皮包裡面的備用口罩，馬上拿出來靜靜地遞了過去。她看了我一眼，點了點頭，默默接過口罩戴上，我們都沒有說話，可是一切盡在不言中。旁邊的先生看到這情形，拍了拍我的肩膀說：「真好！口罩終於派上用場啦！」我說：「舉手之勞，何足掛齒」。

當我們遇到困難的時候，總是希望別人能夠理解和體諒，同樣的道理，當其他人有困難時，將心比心，付出你的同情心和同理心，如果大家都能換位思考，這個社會才會更加會安定、祥和、繁榮。互勉吧！