我們家的院子不大，只有一株一人高的滴水觀音和幾盆花草，所以我特別羨慕有很大院子的房子。家裡若有一個大院子，自然多了不少情趣。

有一個朋友說，她當初買房子的時候，就是看中了那個上萬英尺的後院，果然她家後院大得可以打籃球，閒暇聚會時，她還請我們在後院烤肉；還有一個朋友買了有前後院的房子後，在院子裡種滿了果樹和花草，自己怡情享受自不必說，就連小鳥也被吸引來她家的果樹上搭窩。

幾年前，史蒂夫和朱莉夫婦開始了「採菊東籬下， 悠然見南山」的退休生活，他們家廣大的後院種了果實纍纍的牛油果樹、檸檬樹、蘋果樹等，還種了玫瑰花、馬蹄蓮、君子蘭、金銀花等花花草草，以及各種蔬菜：西紅柿、辣椒、韭菜、茴香等等。他們每天安然享受著自家院子裡的檸檬汁、牛油果、和各種各樣的蔬菜，不擔心農藥，也不在乎菜價的攀升，遠離新冠病毒，過著世外桃源般逍遙自在的生活。

自家院子裡的水果和蔬菜自然是百分百的有機而且健康，史蒂夫和朱莉不僅自給自足，還喜歡和朋友分享他們後院的產品。我們就常常收到他們一箱一箱的檸檬、牛油果、韭菜、茴香、辣椒等等。大概他們知道我的廚藝尚有提升空間，還會附上烹飪指南， 比如「這個菜叫豬藍菜，本身有鹹味，炒時不用加鹽」，「這個韭菜包餃子做鍋貼很不錯」。

有了這一份鞭策，我都不好意思偷懶了。每次收到這麼新鮮健康的蔬菜水果，一點兒不敢怠慢，想方設法研究如何把它們變成美食 。幸虧現在的網路提供了豐富的資訊，可以找到任何美食製作的食譜 ，尤其是美食製作的影片，還會手把手教你。

我學著把檸檬切片用蜂蜜和白糖醃製，把新鮮的茴香烙餅或者包餃子和包子，韭菜除了可以配其他菜合炒以外，還可以做成餡兒包餃子、鍋貼、包子或者做韭菜盒子；牛油果最簡單了，切開來抹在烤得香噴噴的麵包上吃就非常清香美味，或者放點橄欖油用小勺子舀著吃，如果覺得不夠味，就加點鹽、黑胡椒等等；興致來時，我還會把自己的美食作品發給他們分享一下，順便滿足一下自己的成就感。

去年疫情 開始後，史蒂夫和朱莉嚴格執行州長的居家令，暫時停止了朋友之間的往來，但是對於有機產品的供應卻沒有停止，隔三岔五地準備一箱自產的水果蔬菜放在家門口，然後在手機上發消息，通知我們去取，他們家好像成了我們的有機果蔬供給站。

疫情期間我們盡量減少去超市買菜，還要挑選在超市人少的時候速戰速決。何其幸運的是，現在多了一家「史蒂夫‧朱莉超市」，這家超市本著友情至上的信念，有機、健康、免費、隔絕病毒傳染、兼提供烹飪指南，全方位服務客戶。每次我享受他們的產品時，都覺得格外爽口爽意，情誼深遠。

有友如斯，夫復何求？