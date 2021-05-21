每年的四、五月份通常是捐物的季節，這時候就要忙著把家裡的東西整理分類。一類是經常用到的物品，這類東西要留下來；一類是很少用過的，或者從來沒用過的，這類東西要捐出去，物盡其用。

一個很有意思的現象是，留下的東西通常都很舊很破，有的外衣是二、三十年前買的，直到現在還時不時穿，各種用途的鞋不超過十雙，直到穿壞為止，原因無他，就是適用。相反，捐出的東西通常都很新，這是因為有時買到的東西試用後，覺得不適合，又不便退換，在每年的捐物季節中必然雀屏中選。

不小心買到不中用的物品，退不了的，盡快捐出去。還有在網上訂購快遞來的罐裝盒裝食品，比如很費勁才能打開的魚罐頭，吃不慣的奶酪通心粉，自己不喜歡的總會有人會喜歡，也盡快捐給食品銀行。

同時還要提醒兒子們有沒有用不著的東西？有的話趕快捐出去，自己用不著的東西，別人可能用得著。兒子抱來一大包東西說，「那你看著辦吧。」我看了看，裡面有繡花的大床罩和窗簾、蕾絲繁複的新潮服裝，這些華而不實的東西，想都不用想就可以歸到捐獻類。現在的年輕人和我們的購物理念完全不同，在我看來，這些花俏的東西除了給別人看，平常家居根本用不著，捐出去說不定倒可能物盡其用。

另外，購物欲、囤積欲也是我難以理解的，好像購物不是需要，而是一種愛好。空閒時間可以彈琴下棋，可以看書寫字，逛商店有什麼意思？在兒子家看到他們的衣服、鞋子，沒拆包裝的物品到處都是，好像物流倉庫，真為他們頭疼。

我崇尚極簡，越簡越好，以簡為美。居住環境做不到四白落地，至少也一白落地。進門眼前一亮，寬敞的空間令人身心愉悅；進門眼前一黑，滿坑滿谷的雜物令人憋悶氣結。

不過我在他們送來的大包裡發現了一條純棉被罩，白底碎花，柔軟細密，雅緻溫馨，是裡面唯一一件還算靠譜的東西，我留下了。其他的東西都不入法眼，和我自己挑出來的東西一起，洗乾淨疊整齊，裝進包裝箱，準備送捐。