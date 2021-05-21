從頭痛、咳嗽到低燒，幾天下來，我驚駭自己身體顯現出來的狀況，竟然與新冠肺炎症狀越來越吻合！

難道是我到超市購物，不小心感染了新冠病毒？胡思亂想之下，我緊張得更加惶恐不安。我不敢怠慢，生怕錯失醫治良機，慌忙打電話給我的家庭醫生診所，尋求張醫生的專業治療。

電話打了幾通，診所就是沒有人接聽。我頓時變得侷促不安，鬱悶地想：「難道張醫生的診所，忙碌到連接聽電話的時間都沒有？」隨即打張醫生的私人手機 ，還好是張醫生本人接聽的電話，但他無奈地告訴我，他本人現在也感染了新冠病毒，為了別人的健康著想，他隔離在家，毅然關閉了診所。

張醫生的話猶如晴天霹靂，震得我呆若木雞。我彷彿陷在山洪暴發的漩渦中，正為自己找到救命稻草而慶幸的時候，突然發覺連救命稻草也自身不保，同病相憐。這一刻，我變得氣餒迷茫甚至絕望。焦急了片刻，我如夢方醒驚悸地問：「張醫生，那我現在怎麼辦？」

「老李，你不必驚慌，你現在可以打電話給健康保險 公司，轉換家庭醫生，你就可以得到新醫生的診治了。」張醫生指導我說。

「張醫生，現在唐人街的診所大多不開診。短時間裡，我上那尋找新的家庭醫生呢？」我焦灼不已地問。

「你別擔心，唐人街的診所星羅棋布，哪怕疫情 嚴峻，也還有不少醫生如常開診。你可以到唐人街的蔣醫生那裡……。」張醫生不厭其煩給我指點迷津。

聽完張醫生的話，我有了救治方向，信心倍增。但又忍不住忖度：在這個疫情凶險的非常時期，蔣醫生願意接收一個從未扯上任何關係的陌生病人嗎？

由不得我浪費時間猶豫，我以逼上梁山的心態給蔣醫生的診所打電話。叫我始料未及的是，診所的前台服務員出奇熱情，並不計較我是臨時抱佛腳者，還指點我如何轉換家庭醫生，令我當即釋懷。

我卸下心裡的忐忑，趕緊給H健康保險公司的陳小姐打電話，鄭重告訴她，我現在轉換蔣醫生為我的家庭醫生，越快越好。幾分鐘後，陳小姐回覆我：「李先生，你現在就可以找蔣醫生看病了！」

我顧慮頓消，精神為之一振。迅速戴好口罩出門，走了幾條街來到蔣醫生的診所，發覺候診的病人不多，令我歡愉。蔣醫生熱情地接待了我，他耐心了解我的病情和生活過往近況。他鼓勵我：「且不說你現在還沒有確診得了新冠，就算是真的感染了，你菸酒不沾，又沒有基礎病，演變成重症的可能性很小。你不能有恐懼心理，未與病毒交鋒就先敗下陣來；要放下思想包袱，就當自己僅僅是得了一場普通感冒吧！」

蔣醫生的話予以我極大的撫慰，我旋即萌生了戰勝病毒的信心和力量。蔣醫生給我開了常用藥物，並叮囑我有什麼症狀就吃那種藥。其無微不至程度，令我感激得差點落下淚來。

得知自己的新冠病毒檢測呈陽性後，我隔離在家，通過手機視頻與蔣醫生互動治療。在他的悉心診治下，最後使用單株抗體療法，我所有症狀相繼消失，最終完全康復。

作為康復者，我深切體會到：抗新冠病毒這場戰役萬民皆兵，醫護人員不愧為前線的丹心英雄！