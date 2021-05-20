冬去春來，一晃外子已經離開我們一年了，由於當時疫情正烈，我們連他最後一面都沒見到，更別說追思和安葬聚會了，所以教會在四月十日他逝世周年時為他舉辦線上追思，沒想到平常線上聚會人數不超過三十人的小教會，那天還沒開始多久，就已衝到一百人上線。

一對老教友的醫生女婿率先拋磚引玉，過去他和妻子每隔一個月，都會遠從賓州 來紐約 探望岳父母，禮拜天就跟我們一起聚會，他說外子的一生可用四個字形容：「榮神益人」，他感恩岳父母晚年，能在這個屬靈的家中得到餵養，有外子這樣靈命成熟，態度謙和的牧者。

一個本來跟外子素昧平生的新州教會牧師，提到在他事奉里程重要轉折時，得蒙外子鼎力相助，因而認識到他的謙和、敦厚、熱心、能幹。有位罹患帕金森氏病，搬到加拿大的老姐妹，請人朗讀兒子抄錄的口述追憶，提到當年她來美，多虧外子提供諸多幫助，使她能順利在紐約生活和工作。

三對中年的夫婦，都感性發言追憶。其中一對的先生，剛來時在拚金融分析師執照，很享受這兒的溫馨，後來他拿到執照，進入華爾街工作，又被調到香港多年，但仍念念不忘這個屬靈的家，十分感念外子當年對他們的關照，只要來紐約開會，一定抽空跟我們餐敘。

還有一對現在加州行醫的夫婦，剛來時，在國內就考取美國醫生考試的太太需要申請住院醫生，外子請學醫的兒子幫忙，跟她一起討論研究，後來他們搬到賓州，我們還兩度遠征探望。

最後一對擔任司琴的太太，剛來美時，因為當時中國申請簽證不易，國內的父母不能來美，外子不但給她證婚，還像嫁妹妹似的，忙進忙出地負責籌備婚禮，從市政府辦理婚姻登記，到在教會舉辦結婚聚會，都親力親為，使婚禮十分圓滿。

二十多年前，梅老師情詞懇切地拜託外子義務帶領教會後，教友佳評如潮。其實後娘難為，記得交接聚會時，有一對從台灣 來、與我們年齡相仿的夫婦，外子想要跟他們拉近距離：「聽說你們也是台灣來的？台灣哪個地方？」沒想到弟兄竟面無表情地回答：「我們要換教會」，言下之意，要跟梅老師同進退，外子雖覺尷尬，仍然熱情以對：「歡迎你們有空回娘家看看大家」。

他們換到家附近的教會後，覺得格格不入，又重新歸隊，外子當然熱情擁抱，每周五還載他到教會查經，後來他們遷居辛辛那提，弟兄每次來紐約還帶來自己種的人參，給外子進補。

電影《可可》（coco）裡有句話：「一個人最終的死亡，是被所有人遺忘。」原訂兩個小時的追思，又延長了半小時，許多來不及發言的人，紛紛來信表達很感動，也很激勵，看到這麼多人對他懷念不已，我跟孩子更深以他為榮和榜樣，並且期待有朝一日，跟他天家再見。