十幾年前，一位中年女性到我的小店裡買木耳，她付完錢我說了一聲：「謝謝！」可我的話音剛落，她就直接地反問我：「謝什麼？我出錢你出物有什麼可謝的？」我愣在她的對面。是啊！謝什麼呀？突然我腦海裡浮出一句每天都能聽到的慣用語：「Thank you for calling！」 （謝謝你打電話來！）於是我靈機一動：「謝謝你來買我的東西呀！」我倆相視而笑。

她是剛來美國 的山東人，還不太習慣聽和說「謝謝」，我來美國已經七年多，聽慣了謝謝，也說慣了謝謝，謝謝二字已成了每天生活工作中必不可少的語句。走錯路了，向路人問路要說謝謝；請人幫忙要說謝謝；有人誇獎了你要說謝謝；你為別人服務，人家要對你說謝謝；總之有說不完的謝謝。而當有人突然問我謝什麼時，我還真的有些犯傻說不上來。

記得剛來美國時，我照顧一對黃姓老夫妻，每當我把飯菜擺在他們面前時，老先生都要說聲謝謝，我聽了不以為然，沒有感到是被尊重，反而覺得太虛偽，心想：我是來掙錢的，就是為你服務，做好了飯菜你吃就是了，謝什麼謝？然而近朱者赤，天天聽人家謝你，我也就開始去謝別人了。

二○○○年我第一次回國，與朋友走在街上不斷地有人往我手裡塞小廣告，我就不斷地說：「謝謝！我不需要。」這樣的場景多了朋友火了，當又一份廣告塞過來時，她胳膊一甩怒斥道：「不要！煩死人了。」我愣了片刻問她：「你火什麼？不要就說謝謝好了。」「謝什麼謝？討厭！」她餘氣未消……。

事後我想，很多人還像我剛來美國時那樣：不習慣說謝謝。其實說謝謝是對別人為你服務的一種尊敬，也是社會文明的基本體現，更是人與人之間的一種禮貌。你為別人做事了，人家謝謝你，是對你付出的感謝；別人為你做事了，你說謝謝，也是對人家的讚許。人人為你，你為人人，這是社會和諧的基調。

現在習慣說謝謝的人越來越多，反之，謝什麼謝的反問語已經很難聽到了。