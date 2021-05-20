「叮噹叮噹」，隨著一陣門鈴聲響，我們打開門一看，原來是鄰居家的女兒送請柬來了，請柬上面寫著他的父親Troy將舉行九十六歲生日聚會，邀請我們一家前去參加。「我們一定會到！」我們全家幾乎同時發出了聲音。

Troy是一位參加過二戰的老兵，雖然他是戰鬥英雄，年歲已高，可是一點沒有架子，非常平易近人。記得六年前我們家剛剛搬來的時候，他就主動拄著拐杖，在兒子的陪同下，興致勃勃地來到我們家，親切地與我們話起家常。當他聽說我們來自中國 ，非常興奮，他說二戰時期，他作為美國 海軍一員，幫助中國抗擊日本侵略者，說完他嘿嘿一笑，說中國人好啊，中餐很好吃。當時我就對這位可愛的老人肅然起敬。

生日聚會當天十點左右，我們一家六口捧著生日賀卡和生日禮物一起走向Troy家。女兒從亞馬遜 上早已提前訂製了一件刻有Troy名字的紅色球衫，十分喜慶。聚會就在Troy家門前的草地上，門的左側懸掛著美國國旗，門的上方是五顏六色的氣球隨風飄蕩，門前桌子上擺滿了人們帶來的各種禮物和手工製作的生日標牌。參加聚會的除了我們認識的鄰居，還有很多Troy的親人、以前住在這條街上的老鄰居，男女老少，各種族裔都有。

那天風和日麗，氣候宜人。壽星頭戴帽子，佩戴各種戰鬥胸章，手拿著一面小的美國國旗，笑瞇瞇的坐在輪椅上。緊挨著他站在身邊的是他的太太，深情望著他。大家排著隊，輪流給老人祝壽，和他合影。

突然，阿凱迪亞市的紅色的大消防車開過來了，從消防車上跳下四名英姿颯爽的消防隊員。這是怎麽回事？後來女兒才告訴我，Troy的孩子們特地聯繫了消防局和ABC電視台，他們非常興奮，也要來為老人祝壽。消防員們還為Troy帶來了特別勳章，感謝他為國家作出的貢獻。

此後還有幾輛車緩緩行過，上面用英文寫著「祝你健康，生日快樂，感謝你為國家做出的貢獻。」車子停下後，走下兩位和Troy年紀相仿的老人，據說他們也是跟他一起參加過二戰、共患生死的老戰友。三人相見，格外讓人感慨。

在大家衷心的祝福中，我們全家也走過去祝他生日快樂。因為我不太會講英語，只能按照中華傳統方式抱拳作揖。Troy看到我非常開心，和我緊緊地握手，沒過一會兒，他又主動伸出手來與我再次握手，頓時讓我感到非常興奮和激動。女兒也為我們拍下了這一寶貴的時刻。

中午時分，ABC電視台的新聞車開了過來，記者跳下車來對Troy進行了採訪，在那十幾分鐘，老人對著話筒用他渾厚的聲音講述了自己當年戰鬥的經歷和晚年的生活，與他對家人和朋友的感謝，他那感人的經歷、深情的表述和幽默的神態博得全場的掌聲。

這個意義非常的生日聚會雖然沒有美酒佳餚，但場面之大，人數之多，歡聲笑語，熱鬧非凡。這一切足以說明人們對這名老兵的敬仰和對他這傳奇一生的祝福。