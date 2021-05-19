我在牙科醫院工作，當我埋頭為病人的牙齒做治療或護理時，有的病人閉目休息，有的卻是雙眼睜大，眼球不停轉，他們在觀察什麽？我經常亂猜疑。

一天，一個病人在治療過程中舉手示意：「停！」我忙問：「器械有觸疼哪個部位？」她說：「不是，我只想讓妳知道，妳左上眼皮有個心形的褐斑，好美！」我笑著簡單道謝。等治療結束，我走到鏡前，仔細觀察我的左上眼皮，其實我的臉部早開始出現大小不同、深淺不一的老年斑，這一顆被病人發現了，當我眼睛看向下方時，眼皮被拉平，便形成顆完美的心形褐斑。

另一天，另一個病人也是治療過程中，突然讚美我的頭髮。她先問：「妳的髮色是天然的？」我說：「當然，上了年紀，頭髮開始白的白，灰的灰，醜死了。」她忙說：「才不呢，這種自然形成的混色好看啊，我這頭黃金髮，每隔幾個月就要去髮廊染上不同顔色。羨慕你，能自然的長出不同色的頭髮。」我嘴上說：謝謝欣賞，心裡說：那要等妳老了。

皮膚出現老年斑，黑髮變灰白，皺紋不斷增多，有了眼袋，這些是很多老年人的煩心事，同齡朋友也常提醒我：每晚睡前塗祛斑霜，隔三差五染頭髮等等，可我幾乎不遵從，一懶，二忙，三沒必要，就這樣混到花甲之年。

雖然我覺得，生命的進化和退化是自然現象，沒必要人為的去改變和掩蓋它，順其自然最好，但我還從沒對「老」產生過像現在如此的美感。病人能欣賞我的「老」像，讓我思考：人們在皮膚上刻畫不同圖案的紋身，把頭髮染的像各種動物的毛色，這些和不同形狀的老年斑或灰白的頭髮，不是異曲同工嗎？何來煩心？

病人無意的關注和提醒，教會我怎樣欣賞自己的老。我現在很喜歡在鏡子前，一次次欣賞那顆心形老年斑和滿頭灰白相間的老髮，這些讓我覺得，老年不比青年差，被外人欣賞的老年，我們更要好好度過它！