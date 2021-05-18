圖╱朱德傳 提供

孫女在家裡線上上課也有春假，但還是不能外出度假，她的爸媽想輕鬆一些，就希望我能每天照顧她三個小時，不過她媽媽有一個規定，就是最好大家都戴上囗罩。我是求之不得，當然可以。

孫女聰明伶俐、天真可愛，自己的骨肉總是有些偏見，我常常讚美她的微笑美得像個天使 ，她就開心得把手蓋上嘴唇。來我這裡，有時乖乖地做功課、有時自己玩玩手機、有時跟著我畫畫圖。只有給她喝牛奶 時，可以一瞥她的微笑。那種甜蜜的微笑，實實讓我體會到天倫之中的快樂、溫暖和希望。

在春假結束的前一天，我倆知道以後見面的機會將不會有這麼多了，她就提議：「爺爺，你可以給我一個畫畫的作業，讓我星期日來交卷，行嗎？」只要能見到她，我當然是求之不得，即刻順手拿了一張圖片給她，要她好好臨摹，而且告訴她臨摹時如有困難的話，可以隨時打電話給我。她看了一眼就說：「我喜歡這張畫，她是誰？」

我說那是十五世紀文藝復興時期達文西畫的《蒙娜麗莎》，這是全世界最有名的一副肖像畫。他是用一種很困難的「暈染」畫法，所以她臉上浮出的微笑顯得更美麗、更神秘；同時畫面的背景還有很多奇妙的暗示。他原本畫的是一位貴婦人，但是他一直不滿意，一直不斷地修改。據說他在漸漸的修改中，不知不覺地把他自己的輪廓融合到她的臉頰上了，可能是他看她很美，當然她看他也很帥。

後來我教了她一些暈染的畫法，她一知半解，剛好兒子來接她回家，我就再度提醒她不要忘記來電聯絡，我可以在網上教她。

整個星期沒有她的消息，我急了，也很自責，應該讓她素描一些蘋果或香蕉之類的靜物，到底暈染式的畫法、畫中畫的密碼，對一個十歲的孩子來說，可能全是多此一舉、無稽之談。

然而星期日的下午，她一進大門就大喊：「爺爺！畫好了，你看！」一看之下，微笑不見了，真是哭笑不得，也想不出要說什麼，她卻直爽地說：「達爺爺畫的是十五世紀文藝復興時期的畫，我畫的是二十一世紀瘟疫期間的畫。

我一直看著蒙娜麗莎的微笑，她一直看著我戴的口罩 ，慢慢的她也戴上它了。」接著又說：「其實我倆都在微笑，就是大家都看不見。」

我即刻獎賞她一杯牛奶，她拿下囗罩，對我會心一笑，一瞬間我看到了永恆。我要對孫女說：我至親至愛的乖孫女，妳有率真樸實的天性，又有舉一反三的天賦，爺爺是欣喜不已、自豪無比！