紐約 的三、四月間，當你安安靜靜地在室外獨處的時候，比如在街道上、公園裡漫步，或者在院子裡種花、種菜、塗油漆，或閒坐在屋後木平台的長椅上曬太陽，你有幸可以聽到好幾種鳥兒的鳴叫，歌聲此起彼落，賞心悅耳。

我注意到，大部分時間先是一隻鳥獨自鳴唱，接著有幾聲伴唱加入。有時兩隻鳥比鄰歇息在樹杈上，雙雙亮開歌喉，時而對唱、時而輪唱。與其說是唱歌，不如相信牠們在聊天對話。有時幾隻鳥小合唱，其中有一隻領唱，眾鳥分部和弦，聽起來既像合唱，又像牠們在開會，爭相發言。

鳥兒和聲中有的音色高亢華麗，有的悠長溫婉，有的尖厲聒噪，有的鏗鏘短促，有的帶著抑揚頓挫的節奏，有的像發電報的音頻那般平板枯燥。鳥兒合唱團中可辨出高音和中音，偶爾竄出花腔顫音，卻很少聞得低音。

春季和夏季是鳥兒們最喜歡亮開歌喉的季節，冬天他們則靜靜地躲藏起來，難覓蹤影。春日裡，地面上的殘雪還未化盡，小鳥已開始嘰喳呢喃，情意綿綿，好似有說不完的甜言蜜語。只聽到時而歌聲高亢嘹亮，足以傳到幾里之外，顯然是隻健美的雄鳥在召喚伴侶；時而聲音婉轉溫柔，不難猜出這是一隻溫順的雌鳥。及至仲夏時節，低矮樹叢處常常飄出細碎的啾啾聲，嗓音細嫩，一聽就知是巢中剛剛誕生的幼雛在咿呀學語。

鳥兒音樂會舉行時間不定，清晨、晌午、下午、傍晚都有可能，常常一開幾個小時還未盡興，樂此不疲。

還有一種鳥兒的鳴叫聲與鄰居們都不同，牠低沉又悠揚迤邐，可稱為低音，最多算作中音，音量不大卻能傳得很遠。它好似樂隊中的背景音樂伴奏，從不喧賓奪主，在群鳥的合唱中，若不側耳傾聽，你會忽略牠的存在。這聲音是那麽溫柔動聽，又那麼悲悲切切。我清楚這歌聲來自愛情鳥（Love bird），也叫哀鴿（Mourning dove）。

我熟悉愛情鳥，牠們舉止文雅安靜，修長的身材比鴿子略為秀氣，灰褐色的羽毛上散布著些許斑點，小腦袋上嵌著黑亮的圓眼睛，一雙纖細的紅色小爪子最為醒目，惹人憐愛。愛情鳥的聲音輕柔哀怨，總是嗚嗚咽咽，如歌似泣，像在詠唱著鳥生活中的甜蜜與憂傷。我一直想知道愛情鳥為何悲哀，莫非是因為愛情與悲傷是永遠糾結難分的？