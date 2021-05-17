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把恐龍帶回家

曾妙容
圖/曾妙容
圖/曾妙容

「你們會帶我去看恐龍嗎？」這是傑克停課那一周想要達成的心願。傑克有一套小恐龍情緒繪本，藉由活潑可愛的小恐龍各種習性，引導孩子明白行為對錯。書裡頭有任性的暴龍、愛哭的雷龍、愛發脾氣的三角龍、膽小的劍龍……，都是傑克未曾謀面的朋友；可是小一的年紀知道恐龍早已滅絕，該上哪兒去看？博物館應該有吧！疫情期間並不開放呀！

 「你們會帶我去那個地方嗎？」我記起傑克很小的時候曾這樣問我，我抬頭看，電視螢幕定格在黃石公園硫磺溫泉的經典畫面。他那時一定以為黃石公園就在鄰近，我思索一會兒，回他：「會，等你長大。」倒沒有哄騙的成分，只是認為他受不了長途車程的無聊，更何況還停留在遊樂場打轉的歲月。這會兒我突然想起，也許黃石公園半途有恐龍化石區，兩個心願一起達成，當下的想法實在太天方夜譚，還好先生做過功課，趕快接話：「會，我們一定帶你去。」

Cabazon Dinosaurs是十號高速公路的路邊景點，這裡有號稱世界上最巨大的鋼筋水泥恐龍塑像。一下車，我們便看到一隻長一百多英尺、高四十五英尺的雷龍，名叫Dinny，Dinny是一隻長脖子、長尾巴，長相溫順的草食龍，牠曾穿過灰、棕、綠各色衣裳，以目前的粉紅鑲著一顆愛心的裝扮最是可愛迷人；不遠處有一隻六十五英尺高的暴龍，暱稱Mr. Rex，Mr. Rex是一隻齜牙咧嘴、長相兇猛的肉食龍，昂著深綠色的頭，牠曾換過聖誕裝，現在穿的是白襯衫黑長褲打著紅色領結。路過的遊客駐足，均為這兩隻恐龍慕名而來。

繞過木板圍牆行經狹窄通道，購票進入一間陳列室，可見數隻配合聲光擺動自如的恐龍，和一些販售的紀念品。

走到室外，極遠方的山脈裸露岩層，耳邊寒風颯颯，衣帽翻飛，似乎呈現恐龍生存的險惡形勢；我們沿著蜿蜒的路徑前進，在一路嘶吼的音效中，眾多型態各異的恐龍，或站，昂首挺立睥睨棕櫚樹不可一世；或坐，穩如泰山冷對遊人；或慵懶躺臥，個頭勝過童稚孩兒。途經一顆碩大的恐龍蛋，傑克趕忙鑽進去照相留念，迅即傳給在家工作的父母。來到路的盡頭，Mr. Rex的肚腹有一開口，僅容兩人的迴旋窄梯可攀爬到頂。從暴龍的嘴巴可遠眺十號高速公路上川流不息的車輛，可惜密閉的空間裡必須和別人側身而過，安全起見，爬到一半只能放棄。

返途，傑克問：「我能把恐龍帶回家嗎？」暗忖：這一招如何拆解？回到販售部，不禁啞然失笑，傑克的恐龍朋友匯聚在盒子裡，傑克挑了一盒，把恐龍朋友帶回家。

疫情期間，Dinny肚子裡的禮品店關閉，Mr. Rex沒能如願挑戰，此行匆匆，有點走馬看花，可是這景點這年紀來恰好，再等長大就太過了。

如果對恐龍興趣不減，可以向科羅拉多或猶他挺進尋找化石，順道把傑克看到的景觀畫面遊覽一番。

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