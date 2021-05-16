圖/安老師

格格是華府作協文友，三月中邀請我和大俠去她家午餐。那天一進她家門，我倆都眼睛一亮，屋裡處處是骨董家具，像進了博物館 一樣。進了餐廳，餐桌椅也都是老骨董，我坐骨董椅上，大俠隔著骨董桌，坐在我對面，桌上有幾盤開胃小菜，格格在廚房煮水餃。趁格格忙，我站起身，彎下腰端詳坐著的「圈椅」，大俠俯首研究面前的餐桌，兩件古木家具看來都年代長久。

「這不像餐桌？」大俠研究了好久，抬起頭一臉疑惑地說。我正摩娑欣賞著圈椅，這圈椅的椅背連接扶手像個半圓圈，打磨光亮的黃檀木，透出典雅古樸，我看得入神。聽到大俠這一說，我站起身，也仔細地看這餐桌。

「這不是餐桌。你看！餐桌面有雕刻麻姑獻壽的嗎？」他問。「嗯！餐桌面雕麻姑獻壽，寓意很好。西王母壽辰，麻姑敬獻自釀靈芝酒，餐桌吃飯喝酒，合其意。沒什麼不對，雕的也好！」

「那這裡，怎麼會有兩個老頭在聊天？」「那是『白髮漁樵江渚上…』吧！背長釣竿，拎一條魚的是漁翁，背上背捆柴的是樵夫，依三國演義前頁詩句情境雕的。餐桌怎麼會雕這個？」

格格家這刻故事的骨董餐桌引起我好奇。桌上是玻璃面，玻璃稜角和四邊都經打磨，蓋在骨董木雕面上，四個線條優雅的龍鳳腳。是餐桌，也是藝術品？正好格格煮好兩盤水餃端了出來，我便問她，「格格，您這餐桌好奇特，桌面雕刻好多故事傳說。不像是餐桌？」

格格說，「老實說，這不是餐桌，是我設計的。原來是什麼？你們猜。」她把水餃盤襯個墊子，放在餐桌的漁樵故事上，笑著說。

大俠猜，可能是哪個小廟裡的供桌；我說像躺下的屏風，又不太像，我們倆都猜不著，要格格直接說了吧！「好吧！這是北京 一家大戶人家的房門。」格格回答，「三十多年前，大陸正經濟起飛，我到北京出差。那時北京古宅和廟宇到處都在拆，許多古物隨意丟，可惜。有天看到一家大院拆出兩扇古門，丟在路旁。我找了拆除隊想買下。隊長說：『舊東西沒人要，妳要妳搬走。』」三十多年前往事，格格還記得。

格格就這樣給了他三十元，約十塊美金，買了這兩扇骨董門。但怎麼運到美國 的呢？她運氣好，找到一位做生意的朋友，併他們的貨櫃運了回來。報關、出口、運費，花了一百多美元。

大俠說，運費竟然比買價貴十多倍，不划算！但格格馬上解釋，「當然划算，那時規定乾隆六十年以後、兩百年以下的文物能出口。現在管制了，想買也買不到了。」格格愛骨董，從她這幾句話可知。

至於骨董門是怎麼變成餐桌的？格格說，她認識一位在華盛頓特區富麗爾東方美術館修復中國骨董的老師傅，於是拜託他修復，還加了框，又請他配了四個古木桌腳，加個玻璃面，就成了餐桌。化骨董門為餐桌，我們真佩服格格的巧思。

「兩扇門，一扇變飯桌，另一扇變成床了吧？」大俠逗她。「沒變成床。掛在牆上，當了壁飾。你抬頭看！」果然，另一扇門掛在牆上，上面雕刻的故事和風格，與骨董餐桌配合，看得出是一對。

生平第一次一面欣賞掛在牆上的骨董門，一面在骨董門上吃飯。格格家的這頓午餐，我和大俠都吃的古意盎然，吃得難忘。