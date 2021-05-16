美國 人喝了可樂、果汁、啤酒之類的飲料，用過的空瓶空罐，不管是鐵罐、鋁罐、玻璃瓶，絕大多數都是當作垃圾丟掉，充其量也只是丟在可回收的分類桶裡。但是幾年前加州 實施了一項名叫CRV（全文是California Recycle Value，意思是加州等值回收）的特殊規定，就是人們在購買飲料時，視容器的大小每瓶要多付出五分或十分錢，用過的空瓶空罐可拿到回收站去歸還，取回等值的錢。

我以前也是把喝過的空瓶、空罐連同舊報紙、垃圾郵件等一起丟在可回收的分類桶裡，清潔公司每周來收取一次，自從有了這項規定後，心想買時多付了錢，能拿回來，當然應該拿回來。

離我家不遠有一處回收站，設在一家超市停車場的角落裡，我都是用黑色的大垃圾袋裝，積滿兩三袋後開車送去。回收是自動化的，把瓶罐一個個依次放在滾動的履帶上，放進一個會聽到「嗶」的一聲響，全部放完後按一下按鍵，機器會吐出一張印有金額的單據，雖然很費時間，每次收回的錢也不過只有七、八元，但我還是會這麼做。那張單據則限定在那家超市可當現金抵用，有一個期限，大約是一周。

不久前那家超市拆了改建，回收站也沒有了。空瓶積了滿滿三大袋，不得不處理了。一位朋友告訴我另一個回收站的地址，距我家約二十五分鐘車程，我按址找去，那個回收站是人工的，一塊牌子上寫著星期一、四休息，那天剛好是星期四，我撲了個空，只得回來。

過了幾天我再去，看到已有三個人在等待，牌子上寫著「午餐，下午一時回」，我也只好等，不久我的後面又有了兩個人。一點稍後收貨員工回來了，人工回收是用秤的，因重量不同價錢也不同，他見我鐵、鋁、玻璃瓶罐混在一起，就拿了三個桶給我，要我分裝在三個桶裡，要分開秤。我蹲在地上一個個地分開裝，裝完了，腰痠腿麻，幾乎站不起來。

排在我前面的是一個年輕的白人男子，他只有一個很小的袋子，秤完了，員工把用手寫填上了金額的單據給他。他接過一看，只見他滿臉不悅，轉身把單據遞給我，說：「給你。」我不解，但接過單據，看到是兩塊錢，我說：「這是兩塊錢呀！」他說：「給你，我再也不會來了。」悻悻然而去。顯然他本以為不只那麼些錢，一氣之下乾脆不要了。

輪到我了，鐵、鋁、玻璃三樣秤過，我拿到了一張九點七五元的單據。那家回收站也是在一家超市的停車場上，也是限在那家超市當現金抵用。但我因折騰了那麼久，已很累了，當時又沒想到需要買什麼，於是就收好單據回家了。

兩天後妻說需要買點菜，我說正好可去那家超市使用那兩張抵用券。到那裡拿好了所要的東西，結帳時，我拿出那兩張抵用券交給店員，她接過一看，遞還給我說：「對不起，這兩張都過期了。」

我大感詫異，就是前天的，為何過期？但當我仔細看那張單據時，最下方有一行小字寫著「限當日有效」。我看了真是哭笑不得，但又能如何？除了無奈，還是無奈。

損失十元微不足道，但想起那些瓶罐積存了三個多月，為了怕招來螞蟻和蟑螂，妻都是小心翼翼地洗過之後才放入袋子，為了這我開車來回好幾趟，花了那麼多時間蹲在地下分裝，結果是一場空，而且還辜負了把兩塊錢抵用券給我的那個男子。

我想起了他離開時悻悻然說的「我不會再來了」的那句話，我也在想，我會不會再來？