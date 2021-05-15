腦中一直有個畫面：在一個傍晚，爸爸先帶我去請教他的醫生朋友，然後就騎腳踏車載著牙痛哭鬧的我，匆忙地要趕到城裡去看牙醫。但天色已變黑，最後醫生做了什麼？爸爸怎麼騎車帶我回家？我怎麼上床睡覺的？完全不記得了，然而那個在漆黑的夜晚趕路的情形，卻常在腦海中縈繞著。

記得幼時，爸媽每年都會帶我們去一個溫泉旅館 ，那裡的美麗庭園是當時我難得見到的，爸爸會邊逛邊告訴我們各種花草的名字，晚飯後就在旅館泡溫泉過夜。有次回台，爸爸也帶我及先生和兩個女兒到同一個旅館，將我們安頓好下池泡湯時，他卻說自己要先回去陪伴有事不能同來的媽媽了。爸媽的恩愛由此可見。

後來我們搬至市區，周末吃過晩飯，爸爸偶爾也會帶我們去看電影 ，只要時間配合得上，武俠片或歐美推理電影，爸爸都喜歡。而我則最愛散場後一起走路回家的時光，我們總會在一家小麵包店買條剛出爐的吐司，看著那神奇的機器，把長長的吐司一下子就切成十多片。如今那家小麵包店已開了不少分店，而我仍記得那老店的模樣，也難忘那段有淡淡的奶油麵包香陪伴著我與爸媽、妹妹同行的時光。

進初一時我獨自去女中報到，回家後向爸爸提起有位穿著短褲、皮膚黝黑，長得很像農夫的男士向我問起註冊手續是否一切順利。晚飯後爸爸帶我出去散步，告知那人的身分背景，教導我以後不要以貌視人。自此之後，我知道有父親的友人在校關心我，而更加努力用功，以免表現不佳而誤了父母的名聲。

婚後首次自美返台回娘家，飯後父女散步時，爸爸告訴我一些基本的自我保健常識，也教導我與先生和他人相處之道，原來我在家書中不經意提及的不適或不悅，爸爸均細細閲讀而當面指導，我雖已出嫁，但他對女兒的關愛卻絲毫不減。

母親走後，有次我和爸爸一起到市場買菜，順便買了件黑底白花的裙子。如今那條裙子已不適合自己的身材了，但卻捨不得送出，因為看著它，就會想起當初試穿時，爸爸微笑點頭讚許的樣子，也想起兩人一起邊吃肉圓、邊聊起母親的點點滴滴及對媽嗎的思念。

最後一次和父親散步時，他告訴我年紀漸大，腳力已大不如前。我想起自己高中時，有次膝部痠痛，爸爸就到處為我求醫的情形，而自己婚後卻長住國外，無法時時陪伴照顧，他老人家腳力弱我卻無能為力，內心愧疚實感不孝。

幾年前到日本 京都旅遊時，我特地到父親就讀過的大學走了一趟，也到附近幾座寺廟參拜，父親是位虔誠的佛教徒，猜想他在此就讀時，必定也來過這些古寺的，我踏在那些道路上，想像著爸爸曾經走過的腳步，也彷彿看到已離開十多年的父親就在我身旁，微笑著與我同行。

每當在路上看到有年輕父親帶著女兒散步或騎車時，我總不免多望兩眼，憶起父親與我同行的種種畫面，但願這些小女孩也能謹記她們與其父親共處的時光，因為這將是她們長大後最美麗的父愛回憶。