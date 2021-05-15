圖╱曾華容

每年四月中旬，成群像小蝴蝶翩然飛舞的紫藤花在聖塔克拉拉中央公園 正式登場了。外子和我喜歡它淡雅的紫色及爬滿花架上垂掛的絢麗花姿有如瀑布，既美又壯觀，令人念念不忘，年年造訪。

聖塔克拉拉中央公園(Santa Clara Central Park)位於舊金山南灣的聖塔克拉拉縣，以科技公司總部所在地聞名。中央公園占地五十二英畝，園內除了兒童遊樂園 、池塘、烤肉區、還有兩處我們最喜愛的紫藤花架。

公園右側花架的大鐵柱，像一把撐開的大傘最為壯觀。這個鐵架由中央主柱和環繞圓形四周的二十四個鐵柱上的鐵鏈編織而成，四十八棵粗根老藤環繞著它攀爬而上。不僅鐵鏈堅固，且因植株多又是老藤粗幹互相攀爬，成串成串垂掛的紫藤似瀑布傾洩而下，非常壯觀。

每片石牆前都有不同的景觀，春季鮮花爛漫，夏季遮蔭蔽日，綠意盎然。花架下有多張石圓桌、石椅及烤肉台，可供乘涼、看書、聊天、吃烤肉或做白日夢，累了可到池塘餵水鴨，賞花聞香，令人心曠神怡。

公園左側的紫藤花架是以原木製成凹形的野餐區，紫藤花串串從木架間垂掛而下，美如簾幕，有它獨特的韻味。不同的花架，不同的樹齡、不同材料與設計，呈現不同的美感；各展風姿，一樣吸引人。

暮春夏初時，正是紫藤花盛開期。一踏入中央公園，耀人眼目的飛蝶在花架上翩翩起舞，紫得脫俗的紫藤花，年年開滿一大片。紫、黃相間，串串垂掛而下，更有隱藏且橫臥在攀纏的枝葉間，飄著淡淡的花香。自古以來，文人墨客都有讚美紫藤的詩篇，詩人李白的《紫藤樹》：「紫藤掛雲木，花蔓宜陽春。密葉隱歌鳥，香風流美人。」最生動，把紫藤比喻如香風美人，刻畫出紫藤優美的姿態和迷人的風采。深得人們喜愛及傳誦。

紫藤是豆科、屬落葉藤本植物，品種有白色、紫色和多花紫藤。白色紫藤又稱白玉藤，花色淡如牛奶白，小巧玲瓏，十分精緻，樸實潔淨，主要用來做盆栽。而紫藤深紫淡紫相間，襯些鵝黃，好優雅的色調，花形似蝶，最受人歡迎，大多栽種在公園、湖畔、花池、石亭、拱門、長廊、棚架等處，做為景觀植物美化庭院。

同樣的景點，植物會因氣候變遷 、雨水多寡而有異，花期及花朵也會受影響，但它優雅的花姿，成串成串垂下的紫簾，讓人百看不厭。這是個老少咸宜令人喜愛的市立公園，如果您也喜歡紫藤花，那就不要錯過了。