數十年的人生經歷告訴我，要想在生活或工作中達到預期目的，主要靠自己努力爭取和拼搏，這是必要條件。然而生活中並非一切都事在人為，有時也會有偶然因素，才令事情更顯奇妙多彩。通過抽籤作決定就是其中一種。

記得我剛參加工作時，單位距家二十多公里，當時交通極為不便，擁有一輛自行車是我夢寐以求；然而那時物質貧乏，一切日用品都需憑票供應，自行車可算高級奢侈品，自然更一票難求。

不久機會來了，單位分得一張自行車供應票，是一輛上海鳳凰牌自行車。這可是最名牌的車子，誰不想要？於是申請者過百。由於我們是文革中首批分配到工礦企業的中學生，特受單位領導的青睞，決定將此票分給我們這些新來的青工。

雖然競爭範圍大為縮小，但想得者仍有十多人，經過競爭篩選，最後由我與另一同學爭奪此票。領導將我倆招來，說是通過抽火柴枝來定奪，長者為勝，言畢將長短不一兩根火柴枝捂在手中。決定時刻到了，未容我多想，那同學就來個先拔頭籌，嗖地抽了一根。大家定睛細看，是一根短枝！於是我終於獲得那輛朝思暮想的自行車。

來美國 生活後，隨著年歲增添，便想入住有政府福利 補助的老人公寓。幾年前，一座位於市中心美麗湖畔的老人公寓即將完工，因為房新景美，數十個一廳室的房間申請者竟過千。我也遞交了申請表，但對此並不抱奢望。

一天突然接到該房產公司通知，要我帶齊資料去約談，原來房管局用電腦抽籤，自己有幸入圍 了。我興奮之餘也感嘆政府辦事的公正平等。經審查核對後認為我符合入住條件，於是在一個風和日麗的日子我搬進新居。步出陽台憑欄遠眺，湖光山色盡收眼底，這電腦抽籤，送給了我一個安定祥和的晚年。

俗話說「得隴望蜀」，想來我也屬這樣之人。新居入住不久，我又操心起公寓車庫裡的車位，因愛車每天泊街確實不便。由於公寓是建在別人原來的停車場上，所以車庫大部分車位要歸還人家，新住戶的車位便顯得僧多粥少。解決問題的辦法也是抽籤，公寓經理經過一番籌畫後貼出告示：將於某日召開車位分配會議。

那天公寓大廳內座無虛席，大家懷著興奮與期待的心情，等待著決定車位歸屬時刻的到來。經理講了有關事項後便宣布抽籤開始，大家摩拳擦掌躍躍欲試，經理拿出裝著所有房號的袋子，然後從袋子裡抽起一張念出房號，第一個幸運者就此誕生。隨著中籤房號不斷讀出，我的心情也越來越緊張，突然如天降福音，經理念出的是我的房號，幸運之神又一次光顧於我！

抽籤完畢我問經理：「車位的收費如何？」她看了我一眼答：「免費！」