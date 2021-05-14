發生於四月二日的「太魯閣號 」火車出軌事件，令人悲傷極了，想到不幸的罹難者與驟然失去親人的家庭，我就非常難過。看著報紙刊出破損不堪的火車廂，我想起了半世紀前搭乘火車上學的歲月。

我家住在岡山卻在高雄唸高中，那三年中，有一半的時間我是搭火車上學的通勤學生。無論晴雨的上學日清晨，我都需先騎腳踏車到火車站，將腳踏車寄存後，再趕搭那班能準時帶我到達高雄火車站的火車，最後搭市內公車到達學校。這段路程中，搭火車是我的最愛，雖然老舊又緩慢，但它總能讓我準時到校，黃昏時分又能送我回家，那段通勤的日子雖辛苦，卻讓我與火車建立了深厚情感。

半世紀過去了，我依然記得當年兩地的火車站與月台，岡山站月台有木質的天橋，高雄站月台卻有先進的地下通道。走筆至此，我耳邊似乎響起走在木質天橋上的腳步聲，又似乎見到昔日背著大書包、在地下道中奔跑趕火車的情境，但一切的緊張與辛勞，都會在上了火車後消失。無論站或坐，我總會平心靜氣地等火車帶我到達目的地。我望著車窗外不斷後退的田野景觀，心情總是舒暢的，就在那時我愛上了搭火車。

不算短的乘車時間，我會背背英文單字，若有座位也會拿出書本來溫習一番。當然多數時間是和同學聊天，記憶中那年代有許多火車通勤生，有時看著整車廂多是穿制服的學生，還以為是「學生專列」。

記得每次月考結束的放學時間總比平時早幾小時，我們可搭早班車回家，避開擁擠的下班下課人潮，火車站內顯得空曠多了。我與同學悠閒地走過地下道，慢條斯理地爬階梯，欣喜地看著已停在月台等旅客的火車。高雄常是北上車的起點站，我們看著車廂中空無一人的墨綠色長條椅，開心地選個好位置坐下，那天絕不溫書。左顧右盼間發現隔壁月台停著「豪華列車」，透過晶亮的車窗，我看到寬大的坐臥兩用座椅上套著雪白椅套，看得我好生羨慕。車廂外掛著「往台北」的字樣，我看呆了，台北可能是我以後就學的城市，這輛「豪華列車」彷彿將帶著我對未來的憧憬北上。

高二下學期，我順利申請到搭乘公路局班車上學的機會，雖節省了許多搭車時間，也因班次較多而減輕我的趕車壓力，但如此的便捷並未影響我對火車的懷念。高中畢業後我果然到台北求學，每到假日返家的交通工具仍是火車，窮學生只能搭慢車一路顛簸，沒有搶到座位時要站上大半天。那年代，我的成長歷程多有火車為伴。

踏入職場後，我也常南北奔波，當台灣 的灰狗巴士「國光號」已在高速公路上忙碌營運時，我仍喜歡搭乘火車，不僅因為那時的我已有能力乘坐我曾羨慕的「豪華列車」，更因為我懷念陪我成長的「搭火車」經驗。

移民 來美後，每次返台我雖下塌於台北旅店，但總會南下掃墓，搭乘火車是我的不二選擇，只是年歲越長，火車的速度卻愈快了。近些年返台搭乘高鐵自台北南下高雄，只需兩個多小時，快得令我來不及欣賞沿途景觀，更來不及回味年輕時代搭乘火車時的點點滴滴。

懷念我搭乘火車歲月的同時，也誠心希望帶給旅客便捷的火車，今後更能有絕對的安全。