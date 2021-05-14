圖╱ 半人番

去年秋深葉紅，奧克蘭湖迎來許多遷徙遊禽。走在湖邊，當你聽到一陣「噗哧噗哧」響聲時，就會看到成群的大雁正在滑翔落水，濺起朵朵水花。瞧，又來了一批南飛的大雁。

大雁來這兒覓食，待補充食物短暫休息後，頭雁「咯囉咯囉」一聲令下，群雁爭先騰飛，一邊飛一邊叫，熱情十足，這號子般的叫聲鼓舞著同伴，留給人們無盡的遐思。

冬寒雪白，雖然大雁仍然來來往往，絡繹不絕，但短暫停留後，牠們馬上又飛離了。一天早上，冰封湖面，我一到湖邊就看到一群大雁起飛，但牠們並沒有衝上高空，而是在湖上空盤旋著。

突然，我聽到大雁的哀號，撕聲裂肺，非常淒涼。順著聲音尋去，我看到一隻孤雁正仰天長號，牠望著我，滿目哀求。這不就是長年駐湖的大雁嗎？常與牠在一起的另外兩隻大雁到哪兒去了呢？

我四處張望，雁群還在湖上繞圈子，叫聲不斷，似乎在回應孤雁。這時，兩隻大雁毅然離開雁群，俯衝下水，落在孤雁附近。隨後頭雁帶領雁群，向遠方飛去，漸行漸遠。三隻大雁咕嘎咕嘎地交談一陣後，奧克蘭湖又恢復了平靜。

「我的朋友，出了什麼事了？」來了一位老先生，他低沉的聲音喚醒了三隻大雁，牠們伸長脖子，撲閃著翅膀朝他奔了過去，還連連啄著他的褲腿呢。

老先生拿出一片又一片麵包，三隻大雁吃得不亦樂乎。「本來不該給大雁餵食，但是這幾天湖面結冰，牠們沒有了食物……。」 老先生向我解釋著。「牠們可以跟著其它大雁飛去南方呀。」我又想起剛才那一幕。「不，牠飛不起來，牠的翅膀折了。」老先生拍拍用嘴在他的手上親熱地蹭來蹭去的那隻大雁。

我仔細一瞧，心裡咯噔一下，牠的右側翅膀短了一大截。「 天生的殘疾？還是受傷後落水？」 老先生聳聳肩，雙手一攤，「我也不清楚。」 雖然這回答滿足不了我的好奇心，但他憐愛的眼神令我難忘。

又到春暖花開，每次見到這三隻大雁時，我都不禁停下。我憐憫這隻折翅大雁，我也真想弄清牠們之間的關係。

終於有了答案。幾天前，在湖邊散步健身 的人們奔相走告，「大雁在抱窩，鳥巢就在大樹下！」沿著環湖小道，我遠遠就看到大樹下的一對大雁，一隻臥在樹下，另一隻守在樹旁。正值繁殖期，遊禽樹鳥都在隱蔽處築巢孵化，白天鵝躲蘆葦，綠頭鴨藏草叢，像在道旁大樹下搭窩的還是頭一遭見到。我忍不住噗嗤一笑，牠們準是第一回當爸媽。

走近一看，守護者就是那隻折翅大雁，這令我驚訝不已，牠認出我來了，不停地擺動著尾巴，眼睛藏不住滿心喜悅。抱窩的母雁也抬頭看我，牠的目光柔順，對視幾秒鐘，牠立起身來放心地翻了翻窩裡的蛋，在那一瞬間，我幸運地拍到了三個大雁蛋！

每年春天，這種加拿大 黑雁都飛回北方繁衍後代，但折翅大雁的春天就在這裡。一個月後，牠將領著三隻雁寶寶悠閒地散步覓食，友善地與人類親近，我們都期待著這一天。