去年三月，疫情剛爆發，女兒和一群在紐約市 工作的朋友們起初不以為意，後來災情超乎想像的嚴峻慘重，女兒先遷回新澤西她自己購買但已閒置一年的房子，沒幾天，女兒又搬回家裡和我們同住，把她的房子讓給她的好朋友，從紐約市匆匆撤離的一家三口。

今年，當新冠病毒的疫苗 開始接種，終於讓美國憂忡的疫情出現了曙光。四月，女兒收到的生日大禮物就是好朋友為她預約了疫苗施打。

日前，外子接到朋友A的電話，A剛從台灣 回美，他向外子諮詢一些法律問題，外子告訴他：「你當下要務就是先去打疫苗。」A的太太是牙醫，為我們全家看了三十年的牙齒，從未收費。剛開始我們是朋友介紹認識的，因為牙醫朋友的診所在紐約市，每次我們都是預約最後一位，剛好可以帶牙醫朋友一起回新澤西她的家，省下她一趟轉地鐵接巴士的通勤時間。

牙醫朋友仁心仁術，有一次農曆新年期間去看診，只聽她向一位病人頻頻道謝，她說：「那位病人堅持過年一定要給醫師一個紅包。」但是，牙醫朋友後來偷偷告訴我，那位病人還欠她診療費五、六百塊，她都不好意思請他還款呢！

當年，我的姪女來美讀書，姪女的朋友牙齒有了毛病，姪女陪朋友去看診，牙醫朋友也堅持不收費，她說：「留學生在外，花太多父母的錢了，為他們看一下牙齒，沒什麼大問題的。」

牙醫朋友的診所在華人聚居的地區，好吃的東方食品很多，我們每次看醫生，順便也大肆採購，久而久之，牙醫朋友也知道我們家的小孩子喜歡吃某家的肉鬆起士麵包、我們喜歡吃哪些美國超市較少出現的水果和食物。從此，在我們抵達前，牙醫朋友就特意趁著午休時間統統買好，買齊等待著我們。

去年，牙醫朋友因病過世，我們全家都非常傷心不捨，所以聽到朋友A剛從台灣返美，還未預約接種疫苗，兒子馬上說：「我可以幫叔叔上網找疫苗。」兒子已有為我們追蹤各藥房的開放預約時間經驗，因此花了兩個半夜起床守候，也為朋友A順利預約到車程不到十分鐘的藥房施打。

朋友A說：「接種疫苗後，我就可以比較放心出門了。非常謝謝你們呢！」我心裡默默想著，這是我們所能送給牙醫好朋友的唯一禮物了。