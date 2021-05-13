閱讀過家園版《「騎」樂無窮》一稿後，引發聯想：曾騎車出行四十餘年，其中的便捷、樂趣確如作者所述。但事情有兩面，騎車出行也帶有一些苦楚，在此贅述一二。

騎車出行之苦多在四季分明的東北家鄉。春秋是騎車出行舒適季節，但夏冬兩季卻飽受其苦。雨季蒞臨後，老天看似晴朗祥和，但眨眼功夫兒，一片烏雲罩在頭頂，跟著電閃雷鳴，大雨傾盆，猝不及防，把騎車者澆個透心涼；慌忙尋一門洞躲避，雨卻停了！重新上路剛走一站地，雨又「嘩嘩」砸下來。家鄉的雨就是這樣抽風似的，弄得騎車人每日都帶著雨衣。

家鄉冬季長達五個月，且一天比一天寒冷，尤其是一場大雪飄下之後，政府清雪車和相關單位人員，會及時把公路大道清除黑色路面。但慢車道和人行道，則被自掃門前雪的居民，或推上積雪，或清鏟得如斑禿，狗啃一般，凸凹不平，自行車在上面顛簸前行，滑倒跌跤場景時有發生。

更讓人難忍是人為之苦。太陽出來了，冰雪開始消融，一些利令智昏的出租車 司機為了多拉快跑掙鈔票，竟不時地拐進慢車道，喇叭大叫，車速加快，嚇得騎車人驚慌失措，不是闖入綠化帶，就是撞到旁邊電線桿，還被出租車車輪濺一身泥水，出租車卻一溜煙沒了蹤影。過往歲月，這樣的苦頭不知吃過多少回。

來到美國 後，同樣吃過騎車出行之苦，但相對少：車胎被扎洩氣無處修補。我有兩次受苦經歷：一次在鑽石吧 居住時，騎車到農夫果園買一背篼果蔬，回家騎到半路，前車胎輾上一粒玻璃碴洩氣了，我懊惱不已：這前不著村後不著店，到哪兒能修補呢？情急之下，想到兒子在附近上班，連忙打通求救電話。兒子駕駛大吉普車很快來到身邊，卸下後座擋板，將我和自行車一同載回家。

另一次小家遷至天普市，一個天掛薄雲的上午，我在超市購買完菜，發現停靠門前的自行車後胎癟了。懊惱再一次襲上心頭：找兒子，但兒子還在鑽石吧區域工作，開車到這兒得四十多分鐘，且眼下忙得不可開交。探望環顧四周，店鋪排列，不禁再次發問：咋就沒有修理自行車的呢？這要在東北家鄉，街口道旁到處可見修車點。萬般無奈，心一橫：推車回家！公路車輛穿梭，路旁行人寥寥。我背著二十餘斤物品，推著洩氣自行車艱難跋涉。

行至半路，老天也來逗哏取鬧，飄下細密雨絲，連忙奔往一茂密樹冠躲避，但脊背已淋濕過半。

雨停後，推車繼續往家趕。最終，機動車八分鐘、自行車二十三分鐘車程，我負重推癟車整整走了四十五分鐘！到家後，上衣和內褲已被汗水浸透。

由此可見，騎車出行不光「騎」樂無窮，也暗藏著勞累疾苦。就像人生一樣，喜悲相伴，酸甜苦辣啥都有。儘管如此，我仍像《「騎」樂無窮》作者一樣熱中騎車出行。騎車出行，讓我悠哉地沐浴了陽光雨露，吸取了清風爽氣，瀏覽了路容街景，運動了身心肢體。樂大於苦！