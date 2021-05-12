大興土木的裝修，大件家具的購置，都不是能經常進行之事。最近換了鏡框、花瓶和枕頭，都是小物件，也感覺室內煥然一新。

收到鏡框很高興，簡潔的線條，精美的材質，滑進滑出的設計讓放進取出照片非常方便，掛在牆上極穩當。做工的精緻，使用的便捷，都提升了美好的感覺，喜愛之下，把一半的鏡框都換成了這一款，搭配了不同大小和顏色。同樣的風景和人物，換了鏡框，又是一番新的感受。心理學上講重新框視，給相同的事件以不同的解讀，說的就是這種感覺了。

鏡框是畫的襯托，也是不可或缺的一部分，搭配好了，能更好地呈現出畫面的美，又能和室內的整體布置協調，比如現代的布置宜用線條簡潔的鏡框、古典風格用雕花的、水景照片用水晶框效果格外好。通常是有了圖片再去尋鏡框，遇到喜歡的框先買下來再定圖片也無妨。

又一天選到了滿意的花瓶，興沖沖地到店裡取，小心翼翼開車帶回家，生怕顛簸磕到碰到。回到家迫不及待地打開，雖然量過尺寸，拿出來還是比想象中的大，發現瓶子是越買越大了，這是有史以來最大的一個，還要適應一下它的個頭，雖然不是落地花瓶，但是直接放在地板上看起來也很自然。只是花放進去就被淹沒了，即使莖較長的花放進去也只露出一小截，感覺委屈了這花。

第二日清晨起來，拿出一個中號玻璃瓶，把花進去，花舒展了，花和莖的美都呈現出來。大瓶放在旁邊是很好的背景，能襯出瓶子的顏色和花紋，不同角度又有變化。後來想到這瓶大約更適合插枝條或是蘆葦，長長地伸出來，和瓶子的大小成比例。於是尋些枝條來插，幾經周折尋到了一束綠色枝條，插進瓶裡，果然妥貼了，這下踏實了。

再有幾天在琢磨枕頭，花色、形狀、大小，怎樣合適。兩個四周帶穗的靠枕放在長凳上，一個小枕頭放在單人沙發裡，因為找不到合適的配色，還自己做了一個枕套，塞上舊的枕心，效果也不錯。枕套靠著柔軟，看了心生暖意，不覺中這些地方利用得多了些。

鏡框、花瓶和枕頭，易碎易髒又麻煩，搭配擺放倒騰半天，都妥當了才能踏實下來。然而總少不了它們，如果放眼看去都是實用之物，未免乏味，這些小物件讓室內感覺有大不同，如果點綴適宜，常是畫龍點睛之筆。既能經常更新，又能自己動手，改變一下看慣了的房間，多一兩個瓶花就多了一道風景，幾個別緻的枕頭營造出溫馨，漂亮的鏡框如同打開一扇扇新的窗戶。

愛美，人之天性，日日生活其中的居家環境亦是如此，這些小物件是表達之一種。尋得一個喜歡的瓶或一個相宜的框都是一件快事，回想上一只花瓶也是經濟不景氣的情形下買回來的，這種時候更易想到去選一只別緻的花瓶，插上時令花卉或枝條，看到心情也美麗了。看到美麗，換一種心情，在花下做事更感輕鬆愉快，在困難時也要熱愛生活。