我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

鹿緣

禾清

疫情期間在家工作，覺得悶了就到附近的公園散步。公園和阿拉米達溪比鄰而居，由四、五個人工湖組成，景色宜人。湖水如鏡，映照著藍天白雲、綠樹繁花；老鷹在樹梢上靜靜地等著衝向天空，白色的水鳥則在碧水上嬉戲捕食，小麻雀不停地啄食著野花，靚麗的藍鵲則在綠樹叢中展翅雀躍。幸虧還有這一片生動、活潑、美麗的地方，輕輕撫去疫情的陰霾。

小鹿也喜歡這塊風水寶地，經常和我一起分享美麗的景色。小鹿的溫馴靈動總是令我心生憐愛，他們和大自然和諧共處，沒有一點兒攻擊性。

有次在路上遇見一隻小鹿，好奇的望著我，觀察著我的反應。我也好奇地望著她，相對默然良久，終於小鹿大搖大擺的走過小路，漸漸消失在灌木叢中。

有時候兩隻小鹿搭伴閒逛，一隻見到我，毫不介意，繼續向前走，另一隻則猶豫再三，停下了腳步。為了打消小鹿的顧慮，我佯裝回頭離去，好讓牠們繼續作伴前行。

有一次看到一隻受了傷的小鹿在阿拉米達溪流中舔舐傷口，我立刻為牠的無助而心疼不已。不過即便我拿了藥送去，估計小鹿也會掉頭跑掉。

有時候一隻小鹿獨自在溪流裡悠然徘徊，單純、寧靜、安詳；有時候兩隻小鹿一起在小溪裡涉水遊玩。一隻小鹿不斷的蹚水前行，另一隻則亦步亦趨緊緊跟隨。接著兩隻小鹿走上岸邊，在岸邊的叢林中輕盈矯健地奔跑著、跳躍著，綻放著生命的活力和喜悅。

令我念念不忘的一次奇遇發生在去年聖誕節的早晨，熱鬧的平安夜後，家人都還在睡夢中，我獨自到公園散步。當時疫情正嚴重，為了避讓迎面而來的幾位遊客，我順道走向右邊的小路。這條小路通往深密的叢林，以前我從未走過，走了沒多遠，忽然三隻鹿從叢林中走出來，其中兩隻鹿頭上有角，長得和幫聖誕老人拉雪橇的馴鹿一模一樣。他們警惕的看看我，大概認為以三比一的絕對優勢，我實在對他們沒有一點威脅，於是他們幾乎當我不存在，徑自穿過小路，漸漸消失在另一邊的叢林中。

我驚奇不已地站在那裡，看著三隻小鹿驀然出現，又旁若無人地離去，心裡開始天馬行空地琢磨：難道他們是聖誕老人的馴鹿嗎？昨晚有沒有拉著聖誕老人坐著的車，為世界各地的孩子送禮物呢？如果真是如此，想必此時聖誕老人和鹿兒都非常疲倦，也許聖誕老人現在正在叢林深處的車裡休息，而這三隻鹿興許是一起去吃早飯了……。

這個聖誕節早上的不期而遇，讓我恍惚走進了聖誕老人的童話世界。

疫情 聖誕節

上一則

濰縣磨坊與炭莊

延伸閱讀

岡薩雷茲遭壓致死案 專家：勿讓被銬者俯臥

岡薩雷茲遭壓致死案 專家：勿讓被銬者俯臥
警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道
警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道
邦塔獲任加州檢察長 妻宣布參選 角逐丈夫參議員職缺

邦塔獲任加州檢察長 妻宣布參選 角逐丈夫參議員職缺

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02

難言之隱疾

2021-05-08 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨