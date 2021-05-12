疫情 期間在家工作，覺得悶了就到附近的公園散步。公園和阿拉米達溪比鄰而居，由四、五個人工湖組成，景色宜人。湖水如鏡，映照著藍天白雲、綠樹繁花；老鷹在樹梢上靜靜地等著衝向天空，白色的水鳥則在碧水上嬉戲捕食，小麻雀不停地啄食著野花，靚麗的藍鵲則在綠樹叢中展翅雀躍。幸虧還有這一片生動、活潑、美麗的地方，輕輕撫去疫情的陰霾。

小鹿也喜歡這塊風水寶地，經常和我一起分享美麗的景色。小鹿的溫馴靈動總是令我心生憐愛，他們和大自然和諧共處，沒有一點兒攻擊性。

有次在路上遇見一隻小鹿，好奇的望著我，觀察著我的反應。我也好奇地望著她，相對默然良久，終於小鹿大搖大擺的走過小路，漸漸消失在灌木叢中。

有時候兩隻小鹿搭伴閒逛，一隻見到我，毫不介意，繼續向前走，另一隻則猶豫再三，停下了腳步。為了打消小鹿的顧慮，我佯裝回頭離去，好讓牠們繼續作伴前行。

有一次看到一隻受了傷的小鹿在阿拉米達溪流中舔舐傷口，我立刻為牠的無助而心疼不已。不過即便我拿了藥送去，估計小鹿也會掉頭跑掉。

有時候一隻小鹿獨自在溪流裡悠然徘徊，單純、寧靜、安詳；有時候兩隻小鹿一起在小溪裡涉水遊玩。一隻小鹿不斷的蹚水前行，另一隻則亦步亦趨緊緊跟隨。接著兩隻小鹿走上岸邊，在岸邊的叢林中輕盈矯健地奔跑著、跳躍著，綻放著生命的活力和喜悅。

令我念念不忘的一次奇遇發生在去年聖誕節 的早晨，熱鬧的平安夜後，家人都還在睡夢中，我獨自到公園散步。當時疫情正嚴重，為了避讓迎面而來的幾位遊客，我順道走向右邊的小路。這條小路通往深密的叢林，以前我從未走過，走了沒多遠，忽然三隻鹿從叢林中走出來，其中兩隻鹿頭上有角，長得和幫聖誕老人拉雪橇的馴鹿一模一樣。他們警惕的看看我，大概認為以三比一的絕對優勢，我實在對他們沒有一點威脅，於是他們幾乎當我不存在，徑自穿過小路，漸漸消失在另一邊的叢林中。

我驚奇不已地站在那裡，看著三隻小鹿驀然出現，又旁若無人地離去，心裡開始天馬行空地琢磨：難道他們是聖誕老人的馴鹿嗎？昨晚有沒有拉著聖誕老人坐著的車，為世界各地的孩子送禮物呢？如果真是如此，想必此時聖誕老人和鹿兒都非常疲倦，也許聖誕老人現在正在叢林深處的車裡休息，而這三隻鹿興許是一起去吃早飯了……。

這個聖誕節早上的不期而遇，讓我恍惚走進了聖誕老人的童話世界。