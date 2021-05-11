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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

血案餐廳

盧威

接種預防新冠病毒疫苗後，社會活動也漸漸多起來了。日前，好友阿杜邀我共進晚餐，吃飯聊天，我欣然一口答應。但他提出要去我家附近的串燒店吃飯，我一聽店名真嚇出一身冷汗來。原來這家中餐廳幾天前才發生華人槍擊案，一男一女在餐桌旁當場斃命，造成華人慘案，中餐廳也不得不停業，損失慘重，餐廳無形中也成了受害者。這起血案的視頻在社交媒體瘋狂流傳，給人們留下血案陰影，也震驚了洛杉磯

據說，這家中餐館剛開業不久就碰到這起致命槍擊案，中餐廳老闆為了挽回營業損失，便立即勞師動眾把餐廳裡裡外外牆壁重新粉刷了一遍，把損傷的餐桌椅更新，並重金聘請法師到餐廳現場做法會，企圖清除店裡「血氣」，去邪避惡，重新招引食客。

殊不知，老中對死了人還是有不少「禁區」和須迴避的地方。記得小時候在上海，鄰居家有人不幸病故了，喪家必須在家門口燒紙幣、紙屋和紙人。前來參加悼念的人，還得從家門前跳過火堆，據說這樣方可去邪、去厄運。而喪家的親人須佩戴黑紗袖章，戴孝治喪期不便外出，更嚴禁到親朋好友家串門。

一般亞裔人忌諱一個數字就是「四」，因為和「死」是諧音，好像有點不吉利。所以有些人去餐廳用餐不願意坐「四」號桌，點冷盤也盡量避免只點「四」道菜；坐電梯上樓也忌諱上「四」樓。這也許有點迷信，但在老一輩華人中卻很在意。

我和好友阿杜最終打消了去這家餐廳用餐的念頭。這不由的還讓我想起二十多年前買房的一次經歷，至今印象深刻。當年，我和太太在一位地産銷售小姐陪同下到洛杉磯一個小城看房，這是一個住宅小區，環境幽靜，房型高雅，室內高挑，又是獨立屋，室內面積約兩千多尺，售價不到二十萬美金。當時看房的人絡繹不絕，我真想馬上簽約下單。 但當地產銷售小姐上網查詢後，發現這棟房子是個凶宅，我不由自主地倒吸了一口氣，有點猶豫了。

這棟房子原屋主是一對白人夫婦，不料因家庭糾紛，丈夫竟掏出手槍，把太太打死在浴缸旁，造成了一起家庭命案。毫無疑問，這棟漂亮的房子瞬間變成凶宅，以致上市掛牌出售卻一直無人敢問津。老中對於發生槍擊案的凶宅是非常忌諱的，但後來這棟房很快被老美買家搶去了。據說這棟房子重新裝修後，馬上身價看漲，新屋主還賺到一筆可觀的錢呢！

從「血案餐廳」到「凶宅」，如此種種，我是持保守態度，也許是自己年事已高，對有些事放不大開；而現在的年輕人，特別是出生在美國的華二代，他們成長在科技大變革的時代，觀念以及目光早就西洋化了，面對凡此種種，也許會不屑一顧，大膽地走自己的路。

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