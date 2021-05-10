認識桑尼是近三十年前的事，那時她剛從大學畢業，到我工作的部門當實習生。桑尼是約旦人，生長在局勢動盪的中東，成長於保守的穆斯林家庭，接受阿拉伯語文教育 。她的童年在戰亂不安的環境中度過，毫無樂趣可言，她記得一心只想離開那片土地。

終於在上完初中後，全家移民美國 ，然而父母對她的管教並未曾鬆懈，尤其限制她交男朋友，她埋怨父親的管教太不實際，雖極力抗爭，卻未曾得到父母的諒解。情感豐富的她，在重重教條的壓抑下無得宣洩，她在美國的青春歲月充滿了衝突及孤寂。苦悶並不因她遠離了約旦而告結束，緊接著又陷入人生另一階段的鬱結。

無奈於感情生活的匱乏，她將一切寄託於未來事業的憧憬中。到美國後，她的夢想是進入美國聯邦調查局（FBI ）工作。基於FBI的身家背景調查極為嚴格深入，大學時她的室友偶爾抽大麻，她避之唯恐不及，就得歸功於她對FBI的嚮往，絕對不容許自己出任何差錯，而變成將來事業的絆腳石。

二○○一年九一一恐怖分子襲擊美國世貿中心的災難事件之後，傳聞FBI迫切需要徵召精通阿拉伯語言人才，桑尼知道後極為興奮，開始積極準備申請，不多久便接到面試的通知，通過了口筆試及詳細繁冗的身家調查。終於皇天不負苦心人，她被錄取為阿拉伯語翻譯員，在接受培訓之後，她正式上任了。

她萬萬也沒有料到，自幼熟習的阿拉伯母語，竟然成為她進入夢寐以求的FBI的敲門磚！此後她全心埋首於這份她勝任愉快的工作。

然而不幸的是，她與父母多年的芥蒂，一直到他們相繼去世後都未曾化解。在悲傷之餘，她無法擺脫內心的譴責及矛盾。經過了很長一段時間的掙扎，她知道需要回到那既陌生又令她情怯的出生地去尋找答案。

做了這個決定後，她如釋重擔，斷然辭去她喜愛的工作。臨走前我為她餞行，她語重心長地說，她終於了解這些年來她極力逃避的那個包袱，一直如影隨形地纏縛著她。如今她期待著返回約旦，她將以謙卑的心，用全新的態度去面對她的心結，重新認識那曾經孕育她的家鄉，她也將更用心地去體會父母裁培她的苦心，教導她不可忘本的真諦。我衷心祝福桑尼找到她所渴望的認同及內心的平靜。