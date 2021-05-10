朋友的妻子愛花，家宅山上後園，種植了數百株名種玫瑰花，春來奼紫嫣紅，她曾用嫩花蕊做玫瑰花茶； 用曬乾的花瓣做浪漫的花枕；廚房裡，還不時飄香著烤玫瑰芝麻小餅的香氣；倘佯在玫瑰園中烤肉，那是全家三人最享受的天倫相聚時刻。

不幸地，他的妻子六十歲那年罹癌，最後歲月選擇「安寧照顧」，在家靜養，醫生不時到家看診。朋友原是業務滿檔的建築師，退休 後終於有時間，就全天候在身邊照顧她，兒子百忙中也不時由佛州 飛來探望兩老，半年時間裡，即使妻子病重，大家感覺仍是完整的一家人。

他妻子離世那天，彷彿跟平時一樣沉沉睡著了，然而當往生服務人員把裝了妻子骨灰的那個雕花罐子給他，他才真正意識到鉛重的寂寥、千溝百壑的失落：「從此人生路上我獨行！」

她的紅塵最後遺物原該送去寺廟，他深情地把它帶回家中，放在書房一角，感覺仍與她朝夕相伴。兒子離開後，極度孤獨向他襲來，過去一切都有賢妻照料，現在庭院深深，睹物思人，情何以堪？整整一年，他窗帷深垂足不出戶，神思悲悽更謝絕友朋關懷，人也邋遢地不修邊幅，喪妻陰霾整個啃噬著他。

兒子過年返家，發現父親一下子蒼老了許多且生活懶散，於是他為父親請了清潔工人。這西裔打掃婦人吉娜是單身母親，上工那日豔陽高照，她帶著六歲兒子荷西，說自己花不起錢請人看孩子，還是帶在身邊省事。

一進屋來，吉娜就扯著大嗓門跟臉灰灰的男主人寒暄，她笑容總在臉上綻放，百分之百陽光撲面。第一天工作，她打開自帶的收音機，大聲地放著她家鄉土風舞曲，一面拖地擦洗冰箱，一面快樂哼歌；男主人特囑咐她：「別忘為後花園那百多株玫瑰花好好澆澆水。」她立刻叫小兒子到後園噴花澆水，又拉開封塵已久的窗戶，讓花香隨著山風飄進屋來，荷西更是馬上習慣了新地方，在山上、屋內、園外興奮竄跑，射水，掏鳥巢，幫媽咪掃灰拾葉，好不勤奮！又不時在皮沙發上竄下跳，對新環境簡直是玩得不亦樂乎。

這冰凍的房舍突然間空氣被攪動了，那個被低氣壓籠罩了好一陣子的男主人看此情景，驚得目瞪口呆，頻感失控。他茫然地看著這女工兩小時的快樂打掃時光，她簡樸實誠，每天有的是一顆單純快樂的心，哼呀唱呀，工作上毫無情緒，活在當下；可想想自己，那個曾經那麼豐盈的內心，搞建築、畫油畫、醉心古典音樂……，這一年竟全部停擺心智枯槁，難到自己真是要這樣孱弱的走下去？思忖間，突聽吉娜在後花園大聲用西語斥責荷西，好像是有什麼突發事件。

他冷漠地向後園望去，只見那個小頑童，手上拿著書房那鎖住他悲歡的雕花罐子，往園中摔撒最後一抹灰燼，小搗蛋當然不知他撒了什麼，可不是，園內萬紫千紅， 那花兒一朵朵，戀著春風陶醉吐蕊，小人兒撒呀撒呀高興地尖叫著，不了解媽咪的大手掌何以就重重打在了自己臉上？他委屈地站在花叢邊哇哇大哭，吉娜氣得手插腰，唧唧咕咕把兒子罵個不停。

男主人枯木似的杵在窗口，瞥見這一幕，凜然噤聲地望著那裊裊飄向花叢間的灰燼，他思緒翻湧：「是妳的意思嗎愛妻？妳想要永遠倘佯在自己玫瑰花園裡。」他感覺妻子好像要他釋放自己，別再日日瞅著書房一角，對她哭喪著臉。

他心裡感到一絲暖意，一點不怒走到花園邊，摸摸那小人兒的頭，給了他一根棒棒糖，讓他瞬間破涕為笑。看吉娜腆靦地不停畫著十字，他無奈地笑笑，抬頭又見豔陽天。晚上他寫電郵：「兒子，你媽與我都愛上咱家後山的玫瑰園！從現在開始，你老爸要打起精神過每一天。現在我就刮鬍子去，快告訴我，你把我那一盒用完即可報廢的刮鬍刀擺哪兒去了？」