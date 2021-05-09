思念起安居天家的母親時，總夢想能夠再一次牽握著她飽經風霜的雙手，和她閒聊些生活瑣事，一步步慢條斯理地走著……，如此，我的惦記或可有所依附安頓。

近日每周一次體驗物理治療，學習如何經由伸展拉提來舒活筋骨，並鬆弛錯綜複雜的交感神經；極其簡單的動作重複練習，慢慢領悟身心協調而不緊繃的功效。伸展之外，治療師叮囑還得按摩腹腔：兩手重疊，掌心朝下，以滑行、旋轉、顫動的平穩力道按摩腹部一圈，循序均勻撥動了停滯的經絡。

我每天全神貫注，試圖做到心無雜念，平靜徐緩地與自己的肢體交流；但按摩腸胃時，腦海總浮現出母親溫潤的容顏和鬆軟的雙手。憶起小時候每當我嚷嚷胃不舒服時，母親就讓我躺下來，用她操勞不休的雙手輕輕撫摸著我的小腹，一邊繞著圓圈緩慢移動，一邊細聲說：「我幫妳好好揉揉，胃就不那麼上火了。」揉著揉著，母親手掌心溫熱如魔法般舒緩了我的不適，我不自覺地沉沉入睡，醒來後又活蹦亂跳了。

那些年，母親常用土法煉鋼的方式照料我們偶發的小病痛：感冒了，吩咐我們喝碗薑湯後蓋上厚棉被，悶出滿頭汗水以退燒；痠痛了，母親就彎起食指和中指在我們頸背上刮痧去瘀；消化不順了，母親就用手掌心按摩我們的後背和腹部；我耍起小性子了，母親會讓我鑽進她的懷抱裡撒嬌。那些風來雨去的日子，總是依賴母親的雙手安撫而平順度過，個頭嬌小的她卻身懷結實強壯的手力，足夠支撐我們的天空。

經歷過顛沛流離的戰亂歲月，母親沒有機會學成一技之長，僅能憑藉無所不能的雙手照顧嗷嗷待哺的我們。日日夜夜操持繁瑣的家務，一針一線縫製衣物，一米一麵料理飯菜，行有餘力還編織髮網、刺繡、車縫衣邊以貼補家用。十八般生活武藝樣樣親手顧全，盡心竭力把我們兄妹三人拉拔長大的過程裡，她的雙手從未停歇過。

龍應台《天長地久：給美君的信》一書中描寫五〇年代的台灣 婦女們，「在家必須是發明家，她得懂得無中生有。」養雞、種菜、標會、代工副業等等都是處於勤奮開拓資源的時代中，眾多刻苦耐勞的母親們，使出渾身解數的創造發明。我的母親和她們共通擁有一雙力量龐大的手掌，無懼向前披荊斬棘，播種滋苗而開花結果，成就了我們這一代振翅高飛的信心。

離鄉時，母親瀟灑且用力地揮揮手，微笑目送我邁進新世界。去國經年，母親的身軀日漸緊縮，豁達獨立的她始終打直腰桿，笑臉迎人，一派從容大度。不再需要操勞繁重的家事，她還是堅持自己動手買菜整理、洗衣縫補、即便蒸蛋煮麵，都靜靜守在老公寓裡慢慢搗鼓，雙手依舊游刃有餘。

每當帶著年邁的母親穿越馬路時，我會牽起她瘦骨嶙峋但仍堅實有力的雙手，緊握著溫暖柔軟的手掌，瞬間我所熟稔而魂牽夢繫的母愛，絲絲縷縷沁入我的心靈。捨不得放開，那時何等渴望這撫育安慰我的雙手永遠不會遠離我！

仰望萬里藍空，綿絮雲朵之上的母親，是否正泰然自若地平放雙手，低眉含笑凝視她奉獻一生的子孫們？