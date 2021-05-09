小時候，羨慕別的小朋友回家時有媽媽做好吃的點心在家等著、晚上做功課時有媽媽做消夜陪著，可是自己的媽媽怎麼總是要上班，有時晚上還要加班。所幸家裡有成千上萬的書，隨便從中抽一本，我就可以自得其樂許久，有時候睡覺時，躲在被子裡還要捧著一本中國 民間故事，沉浸在仙鶴報恩的故事中。

至於為什麼家裡有這麼多書？我望著家裡一櫃子、一櫃子的書，心想大概是父母年輕時擁有的。那時，每天放學後無所事事的我，正好接收了這些舊書，雖然對媽媽的缺席有點不滿，但藉著這些書，我穿越古今，經歷各式各樣的探險和奇遇，也豐富了我的童年和青少年時期。

但沒有媽媽時刻陪伴的童年始終是一個遺憾，一直到自己有了小孩，才明白身兼母親和職業婦女的不容易，因為無法陪伴在孩子身邊，即使在工作時，心裡仍掛念著孩子；午休時，走在購物中心，甚至會不知不覺地逛起孩子的日用品。後來，當我發現兒子會自己念書時，真是又高興又驕傲，他大概是遺傳到我愛念書的個性。我迫不及待地想要和兒子分享書中自有黃金屋的世界，於是想盡辦法購買自己小時候最愛的書籍。

很快地，兒子的房間、客廳均是書，有的是圖書館 拍賣時，自己下班後腳踩著高跟鞋，不顧形象一大包、一大包背在背上，搬回家的；有的是在書店 買的；有的書籍在書店和圖書館都已找不到，只好上網搜尋、標價得來的。每一本書都是我不在孩子身邊的牽掛，和我對孩子未來的期許。

望著家裡一堆堆童書，我突然明白一件事：小時候家裡許多書的確是父母的，但其實有許多是專門為我購置的，幼稚園時家裡有很多圖畫書；上小學後，圖畫書漸漸不見了，取而代之的是有許多文字的書，從中國二十四孝、格林童話到科學小百科，也因為這些包羅萬象的書籍，讓我小小的腦袋裡充滿天馬行空的奇想和對這世界的好奇。

原來，這些書並不是本來就在家裡的，是媽媽買的，而且根據我的年紀適時更新，它們是媽媽利用工作空檔時間用心閱讀挑選出來的，是媽媽在辛苦工作一天之後，還用母愛的力量、吃力地將一袋袋書搬回家的。媽媽藉由那些書讓我看到世界的真善美，藉由那些書陪伴我度過童年，也潛移默化地將我塑造出媽媽想要的模樣，它們是媽媽在我腦海裡播下的書香種子。

如今，每當我和兒子沉浸在書香世界，我都依然可以感到母愛環繞在我們身旁。