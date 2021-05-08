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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

夾竹桃的命運

川鳴

公寓向南陽光地帶，鄰居窗外一片夾竹桃花，低矮灌木叢狀，滿枝鮮花迎風搖擺，色彩鮮艷，花期特長，生命力又特強，一般的風雨乾旱都治不了它，過往行人無不投向歡愉喜愛的目光。

前些時候隨著疫情蔓延，氣溫驟降至冰點以下數度，斷電斷水也湊熱鬧，整個公寓一片狼藉漆黑一片，慘不忍睹；水管凍破公寓走廊，一片澤國。樓外爛漫多姿的夾竹桃、鐵樹、柑橘樹瞬間而亡，蠟黃的殘枝敗葉在寒風中瑟瑟發抖。大家為之寒澈悲切，難免有些兔死狐悲同命相連之感。

「好啊，天意呀！」有人卻興高采烈，近似狂呼般的喊道。怎麼回事？上前打聽原委，原來此人喜歡養花多年，擺弄花卉有絕招，什麼花在他手裡都會長得根深葉茂，綠意一片，特別招人喜歡。他就細細道來：「夾竹桃是最毒的植物之一、又名柳葉桃。它的外表確實好看艷麗，可是它毒著那！祖先在印度、伊朗阿富汗，傳說六十年結一次果。」

電視劇《甄嬛傳》裡，夾竹桃成了嬪妃鬥法利器，若吸入燃燒枝葉產生的煙霧，輕者昏迷超量就會斃命；另外，用樹枝進行燒烤、飲用夾竹桃花的水，都會產生劇毒，所以學校和幼兒園人口密集的公共場所都禁止種植這玩意兒。

難怪鄰居多人曾有不適噁心甚至嘔吐，還伴有頭暈流淚不止持續咳嗽，不斷求醫問藥，這才恍然大悟，原來壞事有時候在特定情況下也並非是絕對的，什麼事情都是相對的，冥冥之中竟存有這般哲理。

放眼看看一片綠茵茵的草坪，挺拔的松柏婀娜的楊柳，甚至低矮的冬青帶刺的沙棘樹依然生機勃勃，是不是也是「適者生存」的有力佐證？

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