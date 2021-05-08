住在隔壁的華人 阿姨收割了自己種的韭菜，也送給我一把。攥著那蔥翠鮮嫩的一把青，彷彿整個春天都攥在手裡了。這一刻思念亦如嫩苗般破土而出，恣肆瘋長——我想母親，也想母親包的雪玉玲瓏的餃子。

母親生在齊魯大地，雖然少小離家，然而那塊土地造就了祖祖輩輩做麵食的好手，母親自然也不例外。九○年代初的北京 人物質生活日漸豐富，終於能在平日吃到往年佳節裡才能享用的菜餚，母親就常常挑個周末去菜場拎了新鮮的肉餡和蔬菜回來包餃子。

那時我的口味被身為嶺南人的祖母同化得厲害，對米飯和肉執念得可怕，於是對於母親的餃子不斷發起抗議，抗議餃子吃得過分頻繁、抗議餃子餡裡的葷素比例失衡、也抗議她偶爾在餃子餡裡添上的一把蝦皮。。

因為我對西紅柿有種天然的愛好，母親便用西紅柿和豬肉調成餃子餡，單獨給我包來吃。之後又隨著我的口味改良餡料，摻入提前炒好的蛋花和黃醬，不僅根除了西紅柿的微酸，也讓餡料變得綿軟鹹鮮，以至於我每次都吃得狼吞虎嚥鍋底朝天，遂將抗議也拋諸腦後。

「你最愛吃什麼餡的餃子？」「西紅柿！」這樣的對話在我童年無數次上演，千差萬別的人聽到我的答話，都迅速蹦出同一個問題：「西紅柿也能做餃子餡？」我就這麽嗤笑他們口福太薄，而母親就這麼不厭其煩地每次包兩種餡的餃子，一直到我大學畢業做了故鄉的蕩子。

在英國的小城上學時，城裡沒有便宜的華人餐廳，囊中又常常羞澀，我和餃子之間就聳起一道鐵壁銅牆，無法逾越。三年後輾轉來到美國 ，在中國超市看到速凍餃子，立刻餓鬼上身，讓袋裝餃子把冰箱冷凍室塞得嚴嚴實實。這樣的餃子吃起來方便，但是容易煮得過火，呈上餐桌，皮雖吹彈可破，整體卻軟塌塌，一副無力的賣相，餡料也被過多湯水稀釋得寡淡。

再後來，我有幸得到一份業界工作，允許我每年有機會回國出差，並在北京的家裡逗留。「上車餃子下車麵」，母親按照北方人的傳統，讓我每次上飛機前都能吃上熱氣騰騰的餃子。無著無落地漂泊久了，人往往變得迷信起來，我不再對西紅柿餡情有獨鍾，反而癡纏茴香和韭菜，部分是因為苦念「回鄉」。

為了一頓讓我心心念念的餃子，母親一大早忙著和麵、調餡、擀皮。裹了餡料的麵皮被母親雙手的虎口一擠，餃子褶嚴絲合縫，餃子肚則像受驚的河豚漲得圓圓滾滾。

我這化學系的畢業生能把一系列諸如氫氧成水、醇酸成酯的化學反應解釋得頭頭是道，然而那一把蔬菜、絞肉和麵粉何以渾然一體，打上母親的烙印，似乎註定是我窮盡一生也無法解答的問題。

庚子年的除夕夜，連著十五年不曾在家過年的我，終於有幸和父母親在矽谷團聚，吃母親包的餃子。因為時差，母親頗花了些心思計算吃年夜餃子的正確時間，我則在一旁笑她太過因循。

不料，期待中的祥和平靜被一場如疾風淒雨的新冠疫情打破，退休前從醫的母親也為紛紛奔赴防疫一線的同事朋友揪心。飯桌上升騰的氤氳裡我分明看到母親面帶淺笑，額前的銀絲卻微微顫抖。

當一整年的驚濤駭浪終於緩緩退去，除夕復又來臨時，我和父母親已經再次天涯相隔。年夜飯裡少了母親的餃子，但多了一層新的希望。我相信母親雖然與我迢迢兩地，卻定然是欣慰的。傳說餃子是醫聖張仲景的發明，是為寒冬臘月裡耳朵被凍傷的窮苦百姓所做，用來祛寒的藥膳。我猜母親並不知道這個典故，但每每想去告訴她的時候，竟都淚眼迷濛，哽咽在喉。我只願每逢佳節都有海晏河清，願每位白衣杏林人以及他們的孩子，都能在除夕夜吃上凝聚大愛的餃子。