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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

難言之隱疾

秋英

我不敢跑跳，不敢爬山，不敢出外走路，因為稍一不慎，一個噴嚏，一個哈欠，就得偷偷去換褲子。有時候女兒從我背後熱情給我一個熊抱，我趕緊縮緊下部，怕她這麼一擠壓，馬上出醜漏尿，真是苦不堪言，怎麼辦啊！

我只好私下求助醫師，醫師診斷是我最不願提起的字眼「尿失禁」，她提供了一些手冊，教我做「凱格爾縮陰提肛」訓練膀胱肌肉，如果還不行，會影響到我的生活作息，那就只好動手術，同時也安排去上課關於手術治療注意事項。回家練了一陣子凱格爾運動，徒勞無功，也怪我沒有耐心，做沒有幾下覺得沒效，懶得做。

此時傳來母親中風住院，我和老公立刻整理行囊搭飛機回台灣照顧母親，在我們全家人悉心照顧下，母親很快康復回家，唯獨她無法自行排尿，尿袋還是必須隨身吊著不可以拆除。

每天吊著尿袋的母親情緒非常不好，我們又經常要幫她倒尿，調整尿袋吊太高太低這些事情鬧得大家不愉快，母親生氣發牢騷：「吊這什麼鬼東西，乾脆讓我死了算了。」她也不敢吊這尿袋出去見人。於是我請教醫師，既然不是一直有尿，整天吊著尿袋真的非常不好，產生更多負面影響。

醫師同意拆除尿袋，但是我們要記得按時幫她導尿，不可讓尿液積存在體內過多，產生尿毒感染，那可是非常嚴重危險的。醫師替母親拿掉尿袋，母親整個人變輕鬆了，也願意讓我們每天帶她出去到附近的公園散步，與鄰居聊天，心情開朗了，同時我們也帶母親去泌尿科，數管齊下，我幫母親導尿沒幾日，她就可以自行解尿，過正常生活了。

母親的排尿問題這麼快就痊癒了，而我還這麼年輕，難道我要被尿失禁苦一輩子嗎？我又諱疾忌醫不敢啟齒，怕丟臉不想讓家人知道，我也不想穿成人紙尿褲，所以我也才能體會母親當時吊尿袋的心情。

於是我鼓起勇氣告訴老公跟女兒，並請教比較親近年長的女性朋友。有一位太太告訴我她都用衛生棉，真是一語驚醒夢中人，是啊！這麼方便怎麼都不知道用呢？

於是我戴上最厚加長夜用衛生棉，走路爬山、跳舞，沒什麼好怕的，溼了再更換新的，漸漸我發現，我的衛生棉也不必用了，它不會溼了。只在走比較長的山路才戴，也不再憋尿了，逃過了手術一劫。

一晃眼已過了十多年，現在的我完全不用害怕蹦蹦跳跳、爬山健行、出外旅遊，不再擔心漏尿出糗了。想想我的尿失禁其實完全是我自己逐步造成的，年輕時出門在外不喜歡上公廁，嫌公廁不衛生，能夠忍耐就一直憋回家；腳蹬高跟鞋很少走動，大多時間都是坐著，與人談生意吃飯，也盡量避免如廁，忙到連喝口水的時間都沒有。有一次便秘到去看醫生，我趴在病床上，醫生幫我把一顆顆堅如石頭的糞便挖出，真是痛苦不堪。

尿失禁可以靠自己的力量痊癒，多喝水、多動、放鬆心情，就這麼簡單。母親常說：「要命就要走，要活就要動。」愈是不敢動，愈不能解決漏尿問題，反而更加惡化。身體是自己的，只有自己愛惜它，有進有出，要流動，才能平衡。

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