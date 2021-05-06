我心目中的韭菜就像婆家的檸檬，一旦需要，就進園子裡隨手摘個幾棵，所以韭菜應該是接地氣的，應該是貼近俗塵大眾的蔬食，可是它的價錢往往超越青江菜或油菜，完全顛覆我所謂的「應該」。

園子裡的韭菜源於姊姊家後院。寥寥幾棵、莖纖葉細，一掌可握；韭菜韌性強，能紮根瘠土、忍受風寒，我把它種在斜坡，依照一貫的態度細心照護兩周，眼見幾許生機便逐漸放手。心裡明白：石蒜科的鱗莖植物不容易死，一時之間也不可能展現成果。好吧，我得承認：「種樹開花皆是緣」，如若和我有緣，自然不會棄我而去。

時光飛逝，幾次春雨過後，韭菜竟然青綠蓊鬱水靈鮮嫩，難怪杜甫要感謝衛八的「夜雨剪春韭」；韭菜通常越剪越旺，江西兒歌「剃頭刀兒割韭菜，寅時割丁卯時有」，漢代民歌「髮如韭，剪復生」，在在描述韭菜的施惠眾生；韭菜應該是共享的菜蔬，通常太過茂密，還得一荏一荏剪了往同事手中送。

我只想在飯菜香之餘增添些許綠意，沒要韭菜成為餐桌上的主角，也因此常忘了修剪，偶爾巡視，只見莖已成硬梗花兒綻開；「韭菜花開心一枝」，可見韭菜花有多難得，而且得趕在嫩莖一掐便斷花苞膨脹呈尖圓適時採摘，但也只是掌心少少一小撮，聊勝於無；至於韭黃，那得長期隔絕陽光，曠日持久，哪是急性子之人該做的事。因之，韭黃和韭菜花物稀價昂，貴得有理。

至於老了的韭菜，一陣風過，種子隨風飛揚，愛到哪裡便到哪裡。韭菜自播性強，滿園子瘋長，只需種一次便能收割多年，又名「懶人菜」，實在很適合我對園藝只是玩玩的散漫。既然如此輕易可得，哪能貴到叫人咋舌？

多了的韭菜鱗莖，有些回歸娘家，有些在朋友家落地。有一次同事問我：「怎麼種？」我毫不思索衝口而出：「種到土裡，不用管它。」日後問起，死了，結局，魂歸垃圾桶。唉！我竟忘了叮囑：「韭菜躲在土裡，只是時機未到。」

看起來我家韭菜和油麻菜籽一樣命賤，石頭縫裡也能長。年輕時總以為「命賤」是個貶義詞，直到社會中幾番打滾，這才悟到其實是：隨遇而安，堅強不認命的本性。

韭菜的平易近人在於百搭。韭菜和豆芽是好夥伴，加蒜蓉下鍋炒，亦或炒豆干，匆忙上桌，萬無一失；若講究配色，韭菜加番茄炒蛋柔媚溫潤；拿來下麵條也不錯。居家避疫 期間實在太想念韭菜盒子，夫妻倆合作無間，一個揉麵一個拌料，為了滿園韭菜，外子第一次獻藝，值得嘉許。

這滿園韭菜東一撮西一叢，有些雜有些亂，收割時甚至得聞聞確認沒混雜青草。宋陳舜道云：「得暇分畦種韭菜」，這麼多年了，再怎麼忙也得勻出一點時間讓韭菜排排站好，以求視覺上的舒心。