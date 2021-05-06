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錫安公園拍「國畫」

秦博瑞
圖╱秦博瑞
圖╱秦博瑞

這是我們一次系統的旅遊計畫，原本先要去的是布萊斯國家公園，可是人算不如天算，到了那裡迎接我們的不是風和日麗，而是一場紛紛起舞的鵝毛大雪。兒子決定臨時把計畫改變一下，便先驅車去了錫安國家公園。

錫安國家公園，主景區為長達二十多公里、深達兩、三千米的錫安山大峽谷。層巒疊嶂，奇峰突起，懸崖陡峭，氣勢雄偉而壯觀。在谷底偶爾仰望一下如斧劈刀削之極頂，就會讓人不寒而慄。能完整徒步走下全程來，這對體壯膽大的職業旅行家來說，可能算不了什麼，可對我們普通遊人而言，可能就望塵莫及了。

我們只好量力而行、走馬觀花，沿途不斷駐足觀賞景中之景。在一處叫做棋盤峰的山坡上，自然形成了一片很規正的方格形紋理，酷似中國象棋的棋盤，我認定它是因此而得名。偌大的岩石棋盤，誰刻畫的？大自然的奧妙真是無法琢磨。

谷中岩石顏色絢麗多彩，灰白、暗紅、橘黃、淡紫、粉紅等等不一而足，在陽光映照下，流光溢彩。經過遊人指點，我們找到了一片傳說中的岩畫，在一片暗紅色的岩石上，刻畫著一些既像某種文字又像某種圖案的作品，還有人形和牛、羊的圖案。

我百思不得其解，堅硬岩石上的這些圖畫，究竟是何年何月何許人用什麼樣的畫筆畫的傑作？更令人不解的是，在不同洲籍、不同國家見到的岩畫，有一脈傳承的痕跡。

我們繼續往前優哉游哉的邊走邊看，忽然間覺得視野開闊、明朗起來了。定睛一看，原來是遠處對面高聳連綿的山峰，構成了一幅絕佳的中國工筆彩色山水畫。妙哉！這又是誰手持彩筆天空舞，饋賜人間五彩圖？心想這肯定又是大自然的巨人所為。我們要衷心感謝她，誠心敬畏她，把她的無私賜予，傳承給子孫萬代。

為了把這幅天然美麗的畫卷帶回家，我立即舉起帶長焦鏡頭的相機，連拍了數張。回國後，這張照片雖然擴大到二十四吋，但我還不敢肯定它是否是錫安峽谷最著名的山峰。其實這並不重要，重要的是我拍到了酷似國畫的大自然景觀。

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