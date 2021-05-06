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上癮記

閔娜

看著鏡子裡攪擾我很長時間的口角炎，終於在停用各種膏藥五個月後恢復正常。

兩年前，我的嘴角兩旁泛紅，我預約了一位皮膚科醫生。這位華裔醫生看了一眼，就說我可能半夜睡覺時流口水造成發炎，他開了一管擦劑給我，我不太記得他是否有特別交代什麼，我抹了一陣子，紅腫消了，但停藥後約一個禮拜，紅腫清況又開始了。

我於是又約了第二位皮膚科醫生，這位中東裔醫生的意見是，若不是因對牙膏的成分敏感，就是因著口水順著嘴角旁的法令紋流下來，而導致反覆發炎。他建議我使用專為敏感性皮膚配方的牙膏，另一個解決方案是打小針美容撐開皺摺，但這種費用醫療保險是不會付的。他開了不同的擦劑，但情況仍是類似，擦了消腫後停藥，但又回長。

我又預約去看他，但這次他卻不開任何藥劑，笑著對我說他也沒法了。我挺納悶，因為我從來不覺得我有流口水的問題，只好又在醫療網中尋找另一位皮膚專科，想聽聽他的判斷。他左看右看也說是口角炎，照樣開了擦劑給我，但同樣也是有停藥後又回長的現象，每當我問他這些類固醇軟膏擦久了有無害處時，他都說低劑量，不礙事的。

我接著看他有半年之久，每次他除了開不同劑量的類固醇軟膏外，還加上治療不同皮膚病的擦劑及治療黴菌感染的口服藥，但回長現象仍然發生，這回我真的很厭煩了，我在網上不停尋找各種皮膚病的資訊，我懷疑我是否換上某種鮮為人知的皮膚病。

這次搜尋到Dr. Marvin Rapaport的視頻，他語重心長地述說使用類固醇擦劑上癮及如何戒斷的資訊。一般人往往把停藥的反彈現象誤認為疾病惡化，再換用更強的藥膏，而形成惡性循環，其實這些都是因為使用類固醇產品引發的皮膚問題。要擺脫上癮，得採漸進式，慢慢減低劑量以至停用。有些患者因使用了含有類固醇的美容護膚品或面膜的病患，在冗長甚至數年的戒斷過程中，整個臉會經歷紅腫、脫皮、皮膚變薄、微絲血管增生或萎縮的症狀，嚴重可能引致糖尿病血壓高及心理等問題。看著一張張慘不忍睹的患者照片，我驚呆了。

在最後一次看醫生時，我把應該停藥的資訊念給他聽，他給了我最輕類固醇劑量的軟膏後祝我好運，我擦了兩次後，決定孤注一擲：停藥。這期間，適逢新冠疫情橫掃全球，戴著口罩的我看無異狀，口罩下卻也在進行一場戰爭，紅腫的嘴角旁像有一群爬不出來，憤怒至極的爬蟲棲息在兩旁。幸運的是，戒斷過程除了這醜陋的嘴角，在沒有其他的症狀下，我痊癒了！

根據醫學資料，類固醇藥膏的特色是收縮血管，達到短暫消炎作用，讓使用者立即感到有療效，但它治標不治本，若長期或不當的使用，血管功能會再次破壞，終至患上難治的紅皮症。既是這樣，皮膚科醫生是不是應該特別囑咐病人，使用類固醇擦劑不應超過兩個星期，並約好兩個星期後複診，這才是正確的醫療態度。

經過這個教訓，對醫生開的任何藥品我都會先上網查詢了解一番後再行使用。試想：如果那天醫生寫的字讓藥劑師誤解而配了另一種藥，此醫療事件引起的糾紛遠比我的上癮記要複雜多了。

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