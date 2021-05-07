我一向十分注重衛生，無論是定期健康檢查，或牙齒保健，可以做的，我都做了。但因為新冠疫情 ，加州 頒布居家令，我一方面忙於工作，另一方面也是疏懶了，牙醫診所因為疫情而長期關門謝客，我也就把應做的牙齒檢查和清洗拖延了。

家居華人聚居的洛杉磯，為了方便，我和外子就找了一個熟識的牙醫診所。一連數十年。雖漸漸覺得他們的機器設備老舊，服務鬆散大不如前，但從沒警醒到換一個診所。其實看醫生真是不能大意，為了自己和家人的健康，必須根據客觀的標準，感覺不對，就得快換醫生，否則難免造成後患。

我去年六月退休，換了福利比較差的牙齒保險 ，等不到自己原來的牙醫診所開門，只好去了當地另一所牙醫診所。這個診所是全新建築，窗明几淨，診療室和廁所都十分明亮整潔。第一次去做檢查，醫生表示我的牙床部分有牙周病，後面的兩顆智齒嚴重發炎，還有一些過去補過的牙有蛀牙痕跡。

剛開始，我想也許是這診所想把我當肥羊，要我破財一番。醫生看出來我的不信任，就不厭其煩地根據診所內立體攝相圖片一項一項地解說，並且列出各種病症的治療選項及費用。回到家，我還是半信半疑的，沒有立刻做出決定。

第二天，外子同樣去新的診所做了檢查。他的檢查結果好多了，他沒有牙周病或智齒問題，不過他一些補過的牙也又蛀上了，還有一顆需抽神經。外子回來，十分後悔過去沒有試著找個更進步的牙醫診所，又耽誤了半年多的治療時間。對診所內的新科技設備，外子更是讚賞，他終於可以經由清楚的立體圖片看到各個牙齒的影像。我們仔細地商量了一下，決定痛定思痛，投資治療牙病，去這間診所開始治療。

一轉眼，半年多過了，外子所有的治療計畫已經完成，我也完成牙周病手術和智齒拔除。因我們的牙齒保險不夠完善，自付額可真不少，可是終於能夠慢慢感覺牙齒和口腔又恢復健康，十分值得。

教訓是，就算牙齒不痛，也可能有毛病，無論什麼情況之下，牙齒定期檢查不能省，否則日積月累，小毛病變大毛病，不但得花費更多，更大的皮肉之苦也是必然的。

此外，如果對診所或是醫生有疑問，就應該試著另外找一位良醫，牽就不得。當然，我的蛀牙可能是因沒有按時清洗，牙周病和智齒的問題應該不是三、五個月疏忽造成的。反省自己對口齒健康和治療的疏忽，勉勵自己以後不可大意了。