我有幸住在南加 州太平洋濱，與加州大學 聖塔芭芭拉分校為鄰，轉眼已過了三十多載。

大學城裡教職員及學生總數達三萬人，生活設施一應俱全。學校裡照顧已婚的研究生，提供家庭宿舍。宿舍周圍為孩子們配備了鞦韆，蹺蹺板等；也為配偶及學生的家長提供可耕種的空地，並免費供應腐肥及澆灌工具。

在都市裡生活過的朋友都知道，寸土寸金難有一塊可耕地，加上南加州的日照及可耕期長，真是難能可貴。但是耕作也須持之以恆，有經驗的朋友樂在其中，每日澆水、施肥，看著作物發芽、移株、成長到收成，如同生活中有著新希望。

農作物成長的過程裡，種子可以就近買到，如韭菜、茄子、青豆、包心菜等，但是發芽後移植時須特別留意，不但要防蟲害，也須防鼠害。所以有耕作經驗的老圃都在地裡設天羅地網，四周都用木架，紗網包圍起來，地底下裝防護網，防地鼠入侵。

學校裡供應腐熟的馬糞，和普通土壤混合後施肥效果極佳，不但作物都長得比別處好，且成熟期短，收成後的菜自家吃不完饋贈朋友，皆大歡喜；有些菜還是本地的稀缺食材，彌足珍貴。

來自花蓮的好友張先生夫婦，他們的女兒在此地攻讀博士，承租了一塊耕地。每日除了照顧孫子，料理三餐外，這塊耕地是他們夫妻倆的精神寄託。每日換工作服、遮陽帽、套上雨鞋，早晚不懈地施肥、澆水、除草、翻土並與蟲、鼠鬥法。看到地裡長出成片綠油油的作物及豐碩的收成，心中的欣喜真是筆墨也難形容。

有一回，張先生揮汗如雨也顧不得擦汗，和我分享他的成果。地裡的菜長得茂盛，但是有小動物存心來破壞他的菜園，他苦守多日不得其果，終於在設了老鼠夾後捉到這隻精明的老鼠。老鼠趁他們休息時間鑽進紗網細縫裡，在到處都是嫩芽的青江菜地裡大快朵頤。張先生根據菜地裡的腳印及受破壞的情形，判斷是小動物所為，設了鼠夾終於逮到了真兇。我想到「除惡務盡」這句成語，顯然是老圃的經驗之談。

張太太照顧著襁褓的孫子，不放心在睡夢中的孩子獨處。她背起孫子到地裡幫忙。有時候一面哄孩子，一面手裡不停得作農事，真是一幅「汗滴禾下土」的寫照！

正在撰寫博士論文的女兒告訴我：雙親都退休 ，到加州來陪讀兼帶孫還支援奶粉錢；真是天下父母心。但是夫妻常為小事起爭執，唯有在耕種之處，兩個人都非常投入，專心一致施肥、澆水、除草；沒有怨言，也沒有爭吵。這片耕地居然有調解的效果，也是始料未及的事。