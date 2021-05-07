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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

春遊洛城動物園

柯華

春假最後一天下午，我們一家人傾巢出動，驅車半小時抵達再度開放的洛杉磯動物園遊玩觀光，從中目擊了一些動物有趣憨厚形態。

相關資料介紹，洛杉磯動物園是一個集動物和植物於一體的花園，展出的哺乳類動物、鳥類及爬行動物超過一千兩百種，種植植物近四百種。出於防禦新冠肺炎病毒之需，動物園對外開放經歷了一波三折，先是去年三月中旬疫情爆發不久被迫關閉，隨後八月短暫開放後無奈關閉，跟著又開放幾月再次關門。

今年二月中旬重新對外開放後，為防禦新冠疫情傳播擴散，動物園繼續封閉餐飲、遊樂及高接觸空間，在各園區前設置洗手台，開闢保持社交距離單向通道，取消了面對面解說、演講及活動等，並實行網上預約購票，限制容量、限定入園時間。由此，兒媳在網上購買到當日午後一點三十分入園票，我和孫兒一老一小還獲得減免三美金優惠票價。

午後的洛杉磯動物園豔陽高照，暖風拂面，草木蔥蘢，遊人如星。按照預約時間，我們全家人隨著人流一入園，孫兒就變成一頭快樂的小鹿，連跑帶顛、輕描淡寫瞧過海獅、鱷魚等動物，向父母提出急迫要求：「我要看老虎、狗熊，還有猩猩、猴子。」父母指向岔口示意圖板：「你自己過去找一下，看牠們都在哪個地方。」眼尖的孫兒在圖版前，很快找到心儀動物：「在這裡！」說完，就像小嚮導一般，蹦蹦跳跳引領全家人前往。

前行之路有些上坡，但兩側風景宜人：樹木參天，翠竹連片，百花盛開，路徑通幽。全家人個個神清氣爽、眉開眼笑。不料，抵達大型動物區域，花斑豹、老虎、大熊，犀牛，全都在館舍背陰處橫躺豎臥、四腳八叉，瞇著雙眼打瞌睡。孫兒看罷道出疑惑：「現在是白天，牠們咋都睡覺呢？」我和親家公隨口答覆：「牠們都剛吃完午飯，吃飽了就容易犯睏，像人一樣，都要午睡一會兒。」

孫兒小臉湧現一絲掃興，轉身奔往下一個動物區域。剛過彎道，孫兒歡叫起來：「前面有大象，大象沒睡覺！」的確，兩頭健壯肥碩的大象非但沒睡覺，反而正津津有味地就餐。但見近前這頭大象一次次揚起長鼻子，伸向上方懸掛的食料桶孔，勾出一團團墨綠細草，送入嘴巴咀嚼。另一頭大象則在不遠處，不停地把鼻子拋到地上，勾食身旁網箱裡的細草。兩頭大象專心憨態吃相，引得遊人紛至沓來駐足觀賞，尤其是少年兒童興趣更為盎然，家長們爭先恐後為其拍照留影。

不光大象沒有睡覺，相鄰的大猩猩、猴子以及長頸鹿均沒有歇息，他們有的在吃香蕉、有的在鑽洞嬉鬧，四頭大小長頸鹿在領地悠閒地漫步，而且兩頭母鹿一直相伴高大公鹿左右。兒媳看罷詢問：「那兩頭鹿為啥總跟著那頭大鹿呢？」兒子對此調侃：「這還看不出來，一夫二妻唄！」

因為孫兒遊興減退，因為老者腿腳乏累，我們一家人在園內遊覽近兩小時便打道回府了。儘管是走馬觀花、蜻蜓點水，但一家人心緒都很暢快。洛杉磯動物園一遊，讓我們沐浴了陽光雨露，瀏覽了春光美景，觀賞了動物植物，釋放了一個冬季的壓抑與憋悶。

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