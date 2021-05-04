兒子的婚禮本來計畫在去年七月舉行，新娘禮服早已買好了，結婚場地和禮餐也都已繳了訂金，但是因為疫情 的關係，不得不延期到今年三月底舉行。更沒有料到的是，今年疫情還是一樣沒有改善，加州 政府對群眾聚集的要求還沒有完全解禁；經過了一番深思熟慮後，為了不想勞師動眾地讓親朋好友們再更改行程，兒子最後還是決定按照計畫，在三月底舉行婚禮，唯一的改變是從原來邀約兩百人的賓客減到二十五人，原則上就只邀請了雙方父母家人和伴郎及伴娘們。

婚禮是在聖地牙哥離市中心很近的一個臨海公園内舉行，他們事前先向市政府申請了一個在室外可聚集三十人的許可證。婚禮前兩天，天氣又冷又下雨，我們還擔心到了星期六天公不作美，幸好結婚當天是個晴空萬里無雲的好天氣。那天遊客很多，禮場是在公園的一個角落搭設一個小拱門，擺了八排椅子，雖然沒有華麗的擺設，但是大藍天加上自然美麗的海景，一切非常簡單而溫馨。

婚禮在下午三點二十分準時舉行，先是牧師講了些歡勉的話，大家唱了首詩歌，接著新郎新娘互相交換誓言。他們各自準備了非常有趣又很窩心的短稿，逗得大家都笑翻了。最後是新郎新娘向雙方父母獻花，當新娘獻花給她父母時，看到親家公和親家母都暗地掉淚，惹得我也一陣子鼻酸。

雖然整個婚禮約半小時就結束了，但是整個流程是那麼貼心和感人。也吸引了其他遊客觀看，有些遊客還舉起大姆指稱讚這簡而樸實的婚禮。

等攝影師拍完照之後，兒子的朋友們又準備了許多大灘巾讓大家可以席地而坐，每人有份美式外賣的便當盒當晚餐，加上一杯奶茶，配上女兒精心準備的精緻甜點，大家可以好好聊聊天，輕輕鬆鬆地享受這大自然的海邊美景和淡淡吹來的海風，實在是別有一番風味。

雖然兒子在事前一直和我們強調，這不是他們心目中所憧憬的婚禮，但是婚禮完後，兒子坦誠告訴我，他非常享受這種簡單又隆重的婚禮，因為經過了一年多疫情居家隔離的關係，他們最高興的事就是藉這個機會，和家人和幾位要好的朋友再度相聚。這次最遠的有特地從亞特蘭大 飛來的牧師和伴娘，兒子也能跟每一位參加婚禮的來賓有比較更深一層的交談，而不光是口頭上的寒暄。

除此之外，我想他們另外一個收穫是省了許多巨額的婚禮開銷，收到的禮金可以讓他們好好計畫未來去度一個美好的蜜月。其實在目前的疫情中，家人們能健康快樂的相聚，誰又會在乎婚禮的大小呢？