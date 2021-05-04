頂著滿頭白髪的我，隨著鄰居老孫跳入紅塵，想要改善我們居住大環境的安全。出乎意料之外，獲得很多東區華人的支持。不到三周，洛杉磯的父母官韓珍妮願意接見我們這些義工。

跟她會面的地點在哈崗附近的公園，周圍環境都是春天的氣息，我們的會長老孫跟她以流利的英文侃侃而談。這是多麼歷史性的一刻，我們都是草根草民，從沒有接觸任何政治人物，現在這位政府官員願意傾聽我們對治安的心聲，多麼值得紀念，我於是拿出手機 錄下全程紀實。

這段影片不能就這樣放出來，一定要作成短視頻，這是我一直想學但沒有學會的事。為了這段視頻能早日問世，我用盡洪荒之力拜師學藝，年輕的John是我的老師。他是用電腦作視頻，為了我的方便，幫我找到用iPad作視頻的方法，然後一步一步教會我。

我是學新聞的，平日也喜歡照相、寫文章，基本上是有概念表達想要的說主題，且手上有許多自己搜集的資料，只要學會技術，很快能上手。

第一個視頻我寫道：這是我做的第一個視頻，為使大家知道縣政委員韓珍妮對華人的承諾，我沒有剪輯，呈現原汁原味。事實上是我還初初沾上邊，根本不知道如何剪輯，這樣反而是讓大家看到當日最真實的一面。

學會作視頻技術後，我將以前為孫女孫子拍的照片作成視頻，配上他們喜歡的音樂，成了很好的家庭影音紀錄。年輕時的黑白照片，我也把它們全放在一起，輯成青春年華影片，放給初高中同學一起回味我們的青澀歲月。

疫情 期間我曾創立一個群組叫「農藝問」，讓大家交換種植經驗，曬自己種植的成果。我知道有些人是超綠手指，我就出外景，登門去拍他們的果樹花園，製作成短片，介紹冰花菜、嫁接水果、獨特韻味的雞蛋花、羅蘭岡的林家花園、Amy的繽紛花園……。

朋友過生日，我剛好學會了整套流程，自告奮勇說幫她拍短片記錄，席上大家聊天練習說廣東話，朋友看了短片，說這是廣東話教學課程。

我的蘭花一直是我每天拍攝的對象，記錄它們生長的狀態，把它們集在一起，配上好聽的音樂，就是一段賞心悅目的短片。重點是它們都是我培養的寶貝，每一朵花都有我的心血。

老師John還是一個廚藝高超的美食 家，我曾寫疫情下的美食，記錄他做的好多美食。為了訓練我，他做美食，我來拍美食烹調，這樣也作了幾個烹飪視頻。

東區治安群組作活動時，我也當仁不讓的用手機拍攝影片，記錄現場實況，回家立馬作成影片，讓我們的會員能立馬看到我們做了什麼。

剛開始幾個短視頻，我自己知道有許多缺點，一點點再改進。到發表第十個視頻時，有人誇讚我的視頻愈做愈好了，要求我開課教他們。我只是剛剛踏進此一領域的初學者，但是我答應他們，等我畢業時，我就可以教他們。

真沒想到一個生命中沒有規畫的活動，讓我學會了一直學不會的項目，七十歲的我感覺自己多了一技之長，忽然覺得時間不夠用了！