一張、兩張、三張、四張的淺褐色小板凳，整齊的圍繞在圓形的木飯桌下面。每一張小板凳的尺寸是兩尺高，一尺半寬長，每一根木條，不管是厚度、長度或寬度，都是紮實堅硬的。用一寸半的鐵釘把四隻腳和兩寸厚的坐板銜接釘好，又在腳和腳之間加上一段橫梁支撐，就成為一張可愛的小板凳。圓形的木飯桌和小板凳有了彼此的陪伴，看了不會感到寂寞或顯得單調，它們搭配得恰恰好，宛如天作之合，最佳拍檔。

時光飛逝，不知不覺地，這張圓木飯桌竟從原本只有四張小板凳的陪伴，增加到十張，因為除了奶奶、父親、母親、大姊外，家裡陸續新添了幾位新成員：二姊、三姊、四姊、弟弟、妹妹和我，一個接著一個誕生了。圓木飯桌及小板凳的實用，顯示了父親卓越的遠見和設計，它們可說是最完美的組合，空間恰好，全家人坐起來不會擁擠。這圓木飯桌和小板凳已成了全家人每日三餐、佳節團聚，甚至是我們幼時每天溫習功課的地方，猶如我們聚集幸福的空間。

不過，那張圓木飯桌雖然有很好的質料，還是會經不起時間的考驗，轉型成了燒飯煮菜的材料，而那十張小板凳雖然經過了歲月的淘洗，除了從淺褐色變成深褐色之外，別無兩樣，依然紮實和堅固著呢！我們也長大成人，各自成家立業，有了自己的新房子和新家具。雖然如此，這十張小板凳，每一張都記載了我們七個兄弟姊妹成長歲月中的喜怒哀樂，大鬧小吵的情景還歷歷在目，因此當我們各自有了蝸居，這些小板凳好似童年的記憶，成為最佳禮物，也各自跟著我們移居了。

看著這一張張的小板凳，仍然是那麼的穩固紮實，坐上去也安全無疑。這就像父親自小教導我們處事待人，一定要誠信誠意，剛毅無懼，膽大心細的面對每一天生活中的挑戰以及身心靈的試探。謝謝父親的小板凳，啟發了我們無數的人生價值和學問，培育了孩子們和孫輩們正面的三觀，安心、平穩和紮實的笑看面對各自的人生。