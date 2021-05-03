我們還能好好說話嗎？

雖然沒有一年是完美無缺的，但二○二○這一年必將被歷史銘記：新冠爆發、美中衝突加劇、美國 暴力抗議事件頻發……。作為一名在美生活多年的華人， 我不禁發現自疫情 爆發以來，華人的生活發生了變化， 而我們甚至都不會好好說話了。

上周五我驅車一小時到華人社區的連鎖超市買菜，我每個月來這裡採購兩次，對華人超市 的印象和大家基本相同：人多、菜的種類多、購物環境堪憂；然而我最近發現，結帳員的服務態度發生斷崖式的變化，每次結帳時，這些結帳員就沒有好態度，找零錢慢了一點，他就沒好氣兒地跺腳催；你只是問他單價，他竟然反問：「那裡有價格你自己不會看嗎？」

然而最糟糕的情況是，這些結帳員竟然公然罵顧客，我正巧就碰上了一次。結帳時，我因為掏零錢慢了點就被結帳員懟，不僅被懟，她還把我買的水果很用力地摔在台面上。我非常驚訝，回應：「 你不至於這麼兇顧客吧？」沒想到這一句竟讓他更加來勢洶洶，直接將我買的東西全部摔在台面上，對著我怒吼。我二話不說去找了經理，經理的公關危機能力也是極為有限，先道歉，隨後希望我理解他們的處境，最後是他除了替員工道歉別的做不了，因為他很為難，明知道這個情況每天都發生好幾次，但因為受制於公司體制，自己能做的很少，臨走時不忘再次向我道歉。

當時的場景一下子將我拉回到十三歲前在家鄉的日子，熱鬧的超市、喜慶的音樂、海鮮的腥味，然而在那也不曾遭遇這麼粗魯的超市員工。我當然知道疫情帶給他們的影響有多大，我也一直都對那些為了我們市民的糧食供應，依舊奮鬥在工作崗位的勞動者們抱有感恩之心，但我不認為那位超市員工理直氣壯地將自己的情緒隨意發洩在顧客身上，是應當被原諒的，不僅不該被原諒，而且該受到應有的懲罰。

疫情之下，我們身為華人，問問自己，在生活上你來我往中，還能否存留一些善良？我們還能否好好說話？